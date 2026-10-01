Manisa'da yangından zarar gören 260 hektar yeniden ağaçlandırılıyor

çalışmaların genel görünümü:

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Seyitoba Mahallesi'nde 15 Temmuz 2025 tarihinde çıkan yangından etkilenen alanlarda yeniden orman örtüsü oluşturma çalışmaları sürüyor. Yangında zarar gören 260 hektarlık alanda yanan ağaçların temizliği tamamlandı ve saha, gençleştirme ile ağaçlandırma uygulamalarına hazır hale getirildi.

2025 yılı içinde yürütülen gençleştirme programında 213 hektarlık alanda tohumla gençleştirme uygulaması gerçekleştirildi ve bu alanda toplam 2 bin 100 kilogram tohum kullanıldı. Bu çalışmalar, sahada doğal gençlik oluşumunu desteklemeyi amaçlıyor ve yangın sonrası ekosistemin iyileştirilmesine katkı sağlıyor.

yardop ve fidan dikimi hazırlıkları:

Yangına dirençli orman oluşturma projesi (YARDOP) kapsamında 2025'te 17 hektarlık alanda 26 bin fidan dikimi tamamlandı. Proje kapsamındaki kalan 30 hektarlık alan da makineyle arazi işleme çalışmalarıyla fidan dikimine hazır hale getirildi. Bu hazırlıklarla birlikte sahada dikim takvimi oluşturuldu.

İlk fidanların toprakla buluşturulması için planlanan tarih, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Düzenlenecek etkinlikte vatandaşların katılımının da beklendiği bildirildi; amaç, yangından etkilenen alanları hızla ve dayanıklı bir yapı ile yeniden yeşillendirmek ve yerel katılımı teşvik etmektir.

MANİSA’NIN SARUHANLI İLÇESİNE BAĞLI SEYİTOBA MAHALLESİ’NDE 15 TEMMUZ 2025’TE ÇIKAN YANGINDA ZARAR GÖREN 260 HEKTARLIK ORMAN ALANINDA FİDAN DİKİMİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI. BÖLGEDE 213 HEKTARLIK ALANDA TOHUMLA GENÇLEŞTİRME ÇALIŞMASI YAPILIRKEN, YANGINA DİRENÇLİ ORMAN OLUŞTURMA PROJESİ KAPSAMINDA KALAN 30 HEKTARLIK ALAN DA FİDAN DİKİMİNE HAZIR HALE GETİRİLDİ. İLK FİDANLARIN 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ’NDE TOPRAKLA BULUŞTURULMASI PLANLANIYOR.