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Ani yağış Van sokaklarında günlük ritmi değiştirdi

Van'da aniden bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda kısa süreli hareketlilik yarattı; birçok kişi saçaklara sığınıp günlük rutinini aksattı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Ani yağış Van sokaklarında günlük ritmi değiştirdi

Ani yağışın etkileri:

Van’da aniden bastıran yağmur, kent merkezinde günlük yaşamı kısa süreliğine etkiledi. Cadde ve sokaklarda beklenmedik bir hareketlilik görüldü; pazarda ve işlek yollarda ilerleyenler yağıştan korunmak için çevredeki saçak ve kapalı alanlara sığındı.

Günlük hayat ve sokakların dönüşümü:

Bir kısmı yağmurun dinmesini beklerken, bazı vatandaşlar yürüyüşlerine yağmur altında devam etti. Kısa süren sağanak, kentteki işleyişi geçici olarak yavaşlattı fakat yağışın ardından cadde ve sokaklarda yeniden normal ritme dönüş yaşandı.

Vatandaş davranışları ve kısa gözlemler:

Yağmurun ani etkisi, özellikle şemsiyesiz ve hazırlıksız yakalananları etkiledi. Gözlemlere göre, insanlar kısa süreliğine korunaklı noktalara çekilerek beklemeyi tercih etti; bazı sürücüler ise hızlarını düşürerek güvenli geçiş sağladı. Hava, sonbaharın etkisini hissettirdi ve kısa süre sonra kentte tekrar hareketlilik başladı.

Van&#039;da aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Van'da aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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