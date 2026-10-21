Dolar 49,5987 +0,03%
Euro 55,7375 +0,05%
Bist 11.674,69 -1,04%
Altın Gram 6.622,67 +0,25%
EUR/USD 1,1233 -0,06%
Brent Petrol 107,90 -0,82%
--°

Melikgazi'de 60 araç ve 250-300 personelle geniş kapsamlı sonbahar temizliği başladı

Melikgazi Belediyesi, Eskişehir Bağları bölgesindeki Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde 60 araç ve 250-300 personelle sonbahar temizliğine başladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Melikgazi'de 60 araç ve 250-300 personelle geniş kapsamlı sonbahar temizliği başladı

Melikgazi'de sonbahar temizliği başladı:

Melikgazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sonbaharda da kapsamlı temizlik programını sürdürüyor. Bu yıl 58 mahallede yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta Eskişehir Bağları bölgesi seçildi; bölgeye Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahalleleri dahil edildi. Belediye, planlı günlük temizlik faaliyetlerinin yanı sıra mevsimsel programla tüm mahalleleri baştan sona temizlemeyi hedefliyor.

Saha planı ve ekip kadrosu:

Çalışmada 60’ın üzerinde araç ile yaklaşık 250-300 personel görev alıyor. Ekipler; yolların süpürülmesi, çimlerin biçilmesi, kuruyan otların toplanması, geri dönüşümlerin ayrıştırılması ve hafriyatların kaldırılması gibi bir dizi operasyonu eş zamanlı yürütecek. Bu düzenlemeyle belediye vatandaşların kullanımına sunulan açık alanların hızla ve etkin biçimde temizlenmesini amaçlıyor.

Başkanın açıklaması ve iş birliği:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, çalışmalarla ilgili şunları söyledi: "Artık sonbahar geldi. Melikgazi Belediyesi olarak Eskişehir Bağları Bölgesini kapsayan Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerimizde başlattığımız bir sonbahar temizliği yapıyoruz. Diğer mahallelerimize gidecek ve her yeri temizleyeceğiz. Burada 60’ın üzerinde araç ve yaklaşık 250-300 personelimiz, bugün burada sahada çalışacak. Yolları süpüreceğiz, çimleri keseceğiz, kurumuş otları toplayacağız, geri dönüşümleri alacağız, hafriyatları kaldıracağız. Kısacası sonbahar temizliğini burada en iyi şekilde yapıp; vatandaşlarımızı rahatlatacağız."

Palancıoğlu ayrıca programı yağmur ve kar başlamadan tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, mahalle muhtarlarının rehberliğinin çalışmalara katkı sağladığını ifade etti: "Tüm mahallelerimizde bu çalışmalarımızı program dahilinde yaparak yağmur ve kar yağmadan inşallah temizliğimizi yapıp vatandaşlarımızın daha güzel bir ortamda yaşamalarını sağlayacağız. Ben tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 3 mahallemizde detaylı çalışma olacak. Bu bölgede muhtarlarımız da sağ olsunlar bize rehberlik ediyor. Temizlenmesi gereken yerleri gösterecekler. Dolayısıyla el ele vererek güzel bir sonbahar temizliğini başlatıyoruz. Mahallelerimize ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun."

Belediye yetkilileri, programın planlı şekilde ilerleyeceğini ve çalışmanın tamamlanmasının ardından vatandaşların daha temiz ve düzenli bir çevrede yaşamaya devam edeceğini belirtti.

HER YIL 58 MAHALLEDE BAŞLATTIĞI SONBAHAR TEMİZLİĞİ ÇALIŞMASINA BU YIL DA DEVAM EDEN MELİKGAZİ...

HER YIL 58 MAHALLEDE BAŞLATTIĞI SONBAHAR TEMİZLİĞİ ÇALIŞMASINA BU YIL DA DEVAM EDEN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, BÜYÜK BİR TEMİZLİK EKİBİ İLE OSMANLI, DANİŞMENTGAZİ VE SELÇUKLU MAHALLELERİNİ KAPSAYAN ESKİŞEHİR BAĞLARI BÖLGESİ’NDE KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASINA BAŞLADI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sel sonrası Aslanvadi şantiye sahasında kazıklı temel çalışmaları devam ediyor
images

Bağcılar’da Nezaket Okulu’nun temeli atıldı
images

Gökova'da 40 yıllık içme suyu hattı yol çalışması öncesi yenileniyor
images

Saha buluşmalarıyla Erzincan'da din görevlileriyle istişare

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağcılar’da Nezaket Okulu’nun temeli atıldı

Denizlili heyet Guangzhou'da kablo üretim tesisini yerinde inceledi

Gökova'da 40 yıllık içme suyu hattı yol çalışması öncesi yenileniyor

Saha buluşmalarıyla Erzincan'da din görevlileriyle istişare

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor