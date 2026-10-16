Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Berlin’de ortak basın toplantısında ortak mesaj

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel Berlin’de yaptıkları görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında Avrupa’nın güvenlik önceliklerini ve Ukrayna’ya verilen desteği vurguladı. Wadephul, son günlerde öne çıkan gelişmeler çerçevesinde ABD ile Rusya arasındaki dizel ihracatı anlaşması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

Wadephul, Avrupa’nın Rusya’nın saldırgan tutumuna karşı geri adım atamayacağını belirterek, "Mevcut durumda saldırgan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e taviz vermenin kesinlikle yanlış bir sinyal olacağı konusunda hemfikiriz" dedi ve bunun güvenlikten taviz verilmesine yol açacağını söyledi. Bakan, Avrupa’nın ortak baskısının Rusya’nın savaş gücünü zayıflattığını ifade etti.

Rusya’nın eylemleri ve Karadeniz endişesi:

Wadephul, Rusya’nın Avrupa’da tüm ülkeleri tehdit ettiğine dikkat çekti. Bulgaristan kara sularındaki ticaret gemilerine yönelik saldırıları örnek gösteren bakan, Karadeniz’de dünyanın gıda tedarikinin tehlikeye girdiğini vurguladı. Wadephul, "Tahıl ihracatına yönelik her saldırı, Rusya yüzünden çok uzaklarda bile açlık çekmek zorunda kalan daha fazla masum insana yönelik bir saldırıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Alman bakan ayrıca, Rusya Devlet Başkanı’nın müzakere isteğinin şu anda eksik olduğunu savundu: "O bombalamaya devam ediyor. Moskova’nın şu anda önceliğinin müzakere yürütmek değil, savaşmak olduğu açık". Wadephul, Avrupa olarak hedeflerinin müzakere sürecini desteklemek ve Ukrayna’yı bu süreçte desteklemek olduğunu belirtti.

Portekizli bakandan dayanışma çağrısı:

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, konuşmasının başında Almanca birkaç cümleyle hitap ederek ülkesinin Ukrayna ile tam dayanışma içinde olduğunu açıkladı. Rangel, Rusya’nın saldırılarının artmasının müzakere niyeti olmadığını gösterdiğini söyleyerek, "Rusya müzakere etmek istemiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Rangel ayrıca kış döneminin Ukrayna’daki durumu daha da zorlaştıracağına işaret ederek, ABD’nin ve diğer aktörlerin Avrupa ve küresel barış için aktif rol oynamaya teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Rangel, Zelenskiy’nin seçimleri düzenlemeye hazır olduğunu ve bunun desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

İran tehdidi ve Hamburg mahkûmiyetleri:

Wadephul, Avrupa’nın yalnızca Rusya’dan değil İran tarafından da hibrit saldırılarla tehdit edildiğini söyledi. Bakan, İngiltere’deki Fairford Askeri Hava Üssü’ne yönelik 27 Eylül’deki saldırı girişimi ve Almanya’da planlanan suikast girişimleri bağlamında İran kaynaklı tehditlere dikkat çekti.

Wadephul, Josef Schuster ve Volker Beck’e yönelik suikast planlamaya ilişkin Hamburg’daki mahkeme kararına işaret ederek, bu tür devlet destekli faaliyetların kabul edilemeyeceğini belirtti: "Güvenliğimizi ve özgürlüğümüzü tehdit eden başka aktörler de var. Avrupa, İran’ın hedef tahtasındadır".

Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada Danimarka vatandaşı Ali S. hakkında, İran istihbaratı ile birlikte hareket ettiği tespit edilerek saldırı hazırlığı ve ağırlaştırılmış kundaklama suçlarından 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hakimler, sanığın İran istihbarat servisi tarafından işe alındığı ve Almanya’da devlet destekli terör saldırıları düzenlemek üzere bu servisin yapısına entegre edildiği kanaatine vardı. Afganistan vatandaşı ikinci sanık ise saldırı planlarındaki rolü nedeniyle 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Wadephul, mahkûmiyetleri bu tür faaliyetlerin tespit edilmesinin ve buna yanıt verilmesinin önemli bir adımı olduğunu söyleyerek, Avrupa’nın hem Rusya hem de İran kaynaklı tehditlere karşı birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI JOHANN WADEPHUL (SOLDA), PORTEKİZ DIŞİŞLERİ BAKANI PAULO RANGEL (SAĞDA).