Dolar 49,5216 +0,11%
Euro 55,7529 +0,40%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.688,01 +0,73%
EUR/USD 1,1252 +0,28%
Brent Petrol 105,68 -0,23%
--°

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Akbank ile EBRD, Sanmar Denizcilik’e toplam 45 milyon euro kredi sağladı; 22,5/22,5 paylaşımıyla işletmenin yatırımları ve büyümesi desteklenecek.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Akbank ve EBRD’den Sanmar Denizcilik’e ortak finansman

Akbank ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), denizcilik sektörünün önde gelen şirketlerinden Sanmar Denizcilik için toplam 45 milyon euro tutarında finansman paketi oluşturdu. Tutarın yarısı Akbank, diğer yarısı ise EBRD tarafından sağlanacak.

Finansmanın kapsamı ve amaçları:

İmza protokolü bankanın, EBRD ve şirket yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sağlanan kredi ile Sanmar Denizcilik’in mevcut faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve geleceğe yönelik yatırımlarının desteklenmesi hedefleniyor. Finansmanın işletme boyutunda kullanılacağı ve şirketin büyüme yolculuğuna katkı sağlayacağı vurgulandı.

Akbank ve EBRD iş birliği, 2021’den bu yana yürütülen Risk Paylaşım Çerçevesi programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler arasında en büyüklerden biri olma niteliği taşıyor. Programın amacı, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda belirli ölçeklerde işletmelerin yatırım, üretim kapasitesi ve finansal yapılarını güçlendirmek olarak tanımlanıyor.

Kurumsal açıklamalar ve öncelikler:

Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik konuya ilişkin olarak, "Banka olarak müşterilerimizin büyüme ve yatırım yolculuklarında ihtiyaç duydukları finansmana erişimlerini kolaylaştırmayı ve uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz güçlü iş birliklerini reel sektörün hizmetine sunmayı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. Atik, EBRD ile yapılan bu finansmanın bankanın yatırım odaklı yaklaşımının bir örneği olduğunu belirtti.

EBRD Türkiye Başkan Vekili İdil Gürsel ise şunları söyledi: "Türkiye, endüstriyel inovasyon ve yeşil yatırım merkezi olarak gücünü ortaya koymaya devam ediyor. Şirket ve banka ile ortaklığımız sayesinde, ileri teknolojiye sahip elektrikli denizcilik çözümlerinin geliştirilmesini desteklerken deniz taşımacılığı sektörünün karbonsuzlaşmasına da katkıda bulunuyoruz." Gürsel’in açıklaması, kredi paketinin sadece finansal büyümeyi değil aynı zamanda sektörün sürdürülebilir dönüşümünü hedeflediğini ortaya koyuyor.

Akbank ve EBRD ortaklığı, Risk Paylaşım Çerçevesi aracılığıyla yerel işletmelerin rekabet gücünü artırmayı ve sürdürülebilir yatırımları teşvik etmeyi amaçlıyor. Sanmar Denizcilik’in programa yüksek uyum sağlayan yapısı, benzer desteklerden yararlanabilecek diğer şirketler için de örnek teşkil ediyor.

Sağlanan finansmanın takip ve uygulama detaylarıyla ilgili bilgiler şirket ve taraflarca ilerleyen dönemde paylaşılacak. Ancak mevcut çerçeve, denizcilik sektöründe hem ticari kapasitenin hem de çevresel hedeflerin eş zamanlı olarak desteklenmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

AKBANK TİCARİ BANKACILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZLEM ATİK, SANMAR DENİZCİLİK CEO&#039;SU ALİ GÜRÜN VE...

AKBANK TİCARİ BANKACILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZLEM ATİK, SANMAR DENİZCİLİK CEO'SU ALİ GÜRÜN VE EBRD TÜRKİYE BAŞKAN VEKİLİ İDİL GÜRSEL

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Depremzede işletmeler için KOSGEB borçlarına acil düzenleme çağrısı
images

Çorum kendi beton borusunu üretecek tesise kavuştu
images

İznik'ten fuara güçlü destek: yerli üreticilerle buluşma
images

Tüketici güvencesi güçleniyor: reklam kurulunun 9 aylık denetiminde 249 milyon l...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrumspor okullarda kök salıyor: 129 okul, 34 bin 556 öğrenci hedefi

Galatasaray Ankara'da: Eryaman'da taraftar coşkusu takımı karşıladı

Karasu'da sel evleri yıktı, eşyalar molozların altında kaldı

Ak parti ve Karabük TSO el ele: yeni yönetime hayırlı olsun ziyareti ve kalkınma gündemi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı