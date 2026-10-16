Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Akbank ve EBRD’den Sanmar Denizcilik’e ortak finansman

Akbank ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), denizcilik sektörünün önde gelen şirketlerinden Sanmar Denizcilik için toplam 45 milyon euro tutarında finansman paketi oluşturdu. Tutarın yarısı Akbank, diğer yarısı ise EBRD tarafından sağlanacak.

Finansmanın kapsamı ve amaçları:

İmza protokolü bankanın, EBRD ve şirket yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sağlanan kredi ile Sanmar Denizcilik’in mevcut faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve geleceğe yönelik yatırımlarının desteklenmesi hedefleniyor. Finansmanın işletme boyutunda kullanılacağı ve şirketin büyüme yolculuğuna katkı sağlayacağı vurgulandı.

Akbank ve EBRD iş birliği, 2021’den bu yana yürütülen Risk Paylaşım Çerçevesi programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler arasında en büyüklerden biri olma niteliği taşıyor. Programın amacı, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda belirli ölçeklerde işletmelerin yatırım, üretim kapasitesi ve finansal yapılarını güçlendirmek olarak tanımlanıyor.

Kurumsal açıklamalar ve öncelikler:

Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik konuya ilişkin olarak, "Banka olarak müşterilerimizin büyüme ve yatırım yolculuklarında ihtiyaç duydukları finansmana erişimlerini kolaylaştırmayı ve uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz güçlü iş birliklerini reel sektörün hizmetine sunmayı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. Atik, EBRD ile yapılan bu finansmanın bankanın yatırım odaklı yaklaşımının bir örneği olduğunu belirtti.

EBRD Türkiye Başkan Vekili İdil Gürsel ise şunları söyledi: "Türkiye, endüstriyel inovasyon ve yeşil yatırım merkezi olarak gücünü ortaya koymaya devam ediyor. Şirket ve banka ile ortaklığımız sayesinde, ileri teknolojiye sahip elektrikli denizcilik çözümlerinin geliştirilmesini desteklerken deniz taşımacılığı sektörünün karbonsuzlaşmasına da katkıda bulunuyoruz." Gürsel’in açıklaması, kredi paketinin sadece finansal büyümeyi değil aynı zamanda sektörün sürdürülebilir dönüşümünü hedeflediğini ortaya koyuyor.

Akbank ve EBRD ortaklığı, Risk Paylaşım Çerçevesi aracılığıyla yerel işletmelerin rekabet gücünü artırmayı ve sürdürülebilir yatırımları teşvik etmeyi amaçlıyor. Sanmar Denizcilik’in programa yüksek uyum sağlayan yapısı, benzer desteklerden yararlanabilecek diğer şirketler için de örnek teşkil ediyor.

Sağlanan finansmanın takip ve uygulama detaylarıyla ilgili bilgiler şirket ve taraflarca ilerleyen dönemde paylaşılacak. Ancak mevcut çerçeve, denizcilik sektöründe hem ticari kapasitenin hem de çevresel hedeflerin eş zamanlı olarak desteklenmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

AKBANK TİCARİ BANKACILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZLEM ATİK, SANMAR DENİZCİLİK CEO'SU ALİ GÜRÜN VE EBRD TÜRKİYE BAŞKAN VEKİLİ İDİL GÜRSEL