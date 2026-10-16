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Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Nazilli'de 2023'te başlayan Bozyurt Horasan mezarlığı kazılarını inceledi; mezar yapıları, seramik ve mezar taşları değerlendirildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:10

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Aydın valisi kazı alanında inceleme yaptı:

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Nazilli ilçesinde 2023 yılında başlatılan Bozyurt Horasan Mezarlığı Kazısı sahasında incelemelerde bulundu. Çalışmalar, Aydın Müze Müdürlüğü Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor ve bölgenin tarihsel kimliğine ilişkin yeni veriler sağlıyor. Vali Varol, kazı evini ziyaret ederek saha ekibinden yürütülen çalışmalar ve elde edilen buluntular hakkında bilgi aldı.

kazı buluntuları ve tarihsel önemi:

Saha çalışmalarında farklı dönemlere ait mezar yapıları, seramikler ve mezar taşları gibi materyaller gün yüzüne çıkarıldı. Yetkililer, bu tür buluntuların Anadolu'nun erken Türk yerleşimine ve Türk fetih tarihine ışık tuttuğunu belirtiyor. Elde edilen veriler, Batı Anadolu'daki yerleşim ve kültürel etkileşimlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlıyor.

saha çalışmaları ve koruma vurgusu:

Vali Varol incelemeleri sırasında kültürel mirasın ortaya çıkarılması ve korunmasına ilişkin sürecin önemine dikkat çekti. Çalışmaların sadece kazı ile sınırlı kalmayıp, bulunan eserlerin belgelenmesi, konservasyonu ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde planlandığını ifade etti. Ayrıca kazı ekibinin saha düzenlemeleri ve kazı evindeki çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Bozyurt Horasan Mezarlığı Kazısı, bölgesel tarih araştırmalarına somut katkılar sunarken, Aydın'ın zengin geçmişinin tanıtılması açısından da önem taşıyor. Çalışmaların devam ettiği ve buluntuların bilimsel analizlerle değerlendirilmeye devam edeceği bildirildi.

AYDIN VALİSİ VAROL, KAZI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

AYDIN VALİSİ VAROL, KAZI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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