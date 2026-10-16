Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Manisa şehir tiyatrosu 20’nci sezonunu 'Duruş' ile açıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 20’nci kuruluş yılını 2026-2027 tiyatro sezonunda 'Duruş' temasıyla karşılıyor. Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu yönetiminde sezonun açılışı 16 Ekim'de Ali Erkan Ersezer’in kaleme aldığı G.D.K. (Genetiği Değiştirilmiş Kadınlar Projesi) oyunuyla yapılacak.

Açılış ve kent tiyatrosunun hedefleri:

Tanıtım toplantısına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Genel Sekreter Burak Deste, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener ile Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu katıldı. Açıklamalarda, geçen sezon sahnelenen oyunların izleyici ilgisi gördüğü, yerli eserlerden dünya klasikleri ve çocuk oyunlarına kadar geniş bir repertuvar sunulduğu vurgulandı.

Besim Dutlulu sezon öncesi yaptığı değerlendirmede, "Manisa, tiyatro ile yaşayan bir şehir haline geldi" ifadelerini kullandı. Dutlulu ayrıca Şehir Tiyatrosu'nun turnelere çıkarak kenti farklı platformlarda temsil ettiğini ve nitelikli yapımlar getirilmeye devam edildiğini söyledi: "Kapalı gişe oynayan bir tiyatrodan bahsediyoruz. Çok iyi oyuncularımız var, Manisalı gençlerimiz, profesyonel sanatçılarımız var."

Yeni sezon repertuvarı ve çocuk programı:

2026-2027 sezonunda yetişkin seyirciler için planlanan eserler arasında Irmak Bahçeci'nin Alevli Günler, John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar, Aldo Nikolaj'ın Soğan, Murathan Mungan'ın Taziye, Güngör Dilmen'in Midas’ın Kulakları ve Bertolt Brecht'in Kafkas Tebeşir Dairesi bulunuyor.

Çocuk oyunları programında ise Bremen Mızıkacıları, Şeker Portakalı, Keloğlan, Yıldız Kütüphanesi’nin Son Koruyucusu, Oz Büyücüsü ve Alice gibi yapımlar yer alacak. Genel Sanat Yönetmeni Penbeklioğlu, tiyatronun yalnızca sahnede hikâye anlatmak olmadığını, bu sezon kendi duruşlarını sahneye taşıyacaklarını belirterek, "Tiyatro, hayatın duruşudur. Biz bu sezon kendi duruşumuzu sahneye taşıyoruz" dedi.

Festivallerle temsil ve kent kültürü:

Penbeklioğlu, Şehir Tiyatrosunun yeni sezonda ulusal ve uluslararası etkinliklerde yer alacağını, Manisa'yı Adana 11. Şehir Tiyatroları Festivali, Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu Festivali ve KKTC Girne Tiyatro Festivali gibi platformlarda temsil edeceğini açıkladı. Ayrıca, Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen tiyatro etkinliklerinin üçüncüsünün gerçekleştirileceği duyuruldu.

Genel Sekreter Burak Deste yeni sezonun kent yaşamına katkısına dikkat çekerek tiyatronun düşündüren, eğlendiren ve duygulandıran yönleriyle toplumun bir araya gelmesine hizmet ettiğini vurguladı: "Bizim isteğimiz Manisa’nın daha çok izlemesi, okuması, düşünmesi ve her şeyden önemlisi bir araya gelmesi."

Manisa Şehir Tiyatrosu, 20 yıllık geçmişinde emek verenleri anarken, sanatın bir kenti bugüne ve geleceğe taşımasındaki rolünü öne çıkarıyor. Yeni sezon, kentte oluşan seyirci birikimini korumayı ve sahne etkinliklerini ülke içinde ve dışında sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

Manisa Şehir Tiyatrosu 20'nci yılını 'Duruş' temasıyla açıyor