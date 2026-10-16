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Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Erzurumspor FK, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Eyüpspor'u ağırlayacak; iki ekip daha önce 1. Lig'de altı kez yüz yüze geldi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

maç bilgileri ve saat:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK ile Eyüpspor yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu randevu iki takım için, Süper Lig düzeyindeki ilk buluşma olma niteliği taşıyor.

ligdeki konum ve son sonuçlar:

Erzurumspor FK, ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 8 puan toplayarak 14. sırada yer alıyor. Son haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kalan mavi-beyazlıların hedefi evinde üç puan almak olacak.

Eyüpspor ise 1 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 3 puanda bulunuyor ve ligde son sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi geçtiğimiz maçta sahasında Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu.

iki takımın geçmişi ve istatistikler:

Erzurumspor FK ile Eyüpspor daha önce Trendyol 1. Lig'de 6 kez karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Eyüpspor kazanırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı ve bir mücadeleyi Erzurumspor FK kazandı. Söz konusu 6 maçta Eyüpspor rakip fileleri 10 kez havalandırırken, Erzurumspor FK 3 gol kaydetti.

Erzurum'da oynanan 3 karşılaşmada Eyüpspor 2 galibiyet elde etti, 1 mücadele berabere bitti. Erzurum'daki maçlarda ev sahibi ekip (Erzurumspor FK) 1 gol atarken, Eyüpspor 6 golle karşılık verdi.

kadrolar ve hakem ataması:

Eyüpspor'da 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Ahmed Abdullahi, kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Erzurumspor FK cephesinde ise bildirilen bir eksik bulunmuyor.

Karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek. Mertoğlu'nun yardımcı hakemleri Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal olurken, dördüncü hakem görevini Yücel Büyük üstlenecek.

Her iki takım için de puan veya üç puan hedefinin önemi yüksek; Erzurumspor FK ev sahibi avantajıyla çıkarken, Eyüpspor ligdeki kötü gidişi sonlandırmak için sahaya güçlü bir reaksiyonla çıkacak.

ERZURUMSPOR FK

ERZURUMSPOR FK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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