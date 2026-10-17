Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Mardin'de festivalin açılışı

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri törenle başladı. Etkinlik, Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonunda yapıldı ve sunuculuğu eski manken, oyuncu ve şarkıcı Tuğba Özay üstlendi. Yarışmaya başvuran 670 film arasından finale kalan 20 kısa film ile 5 uzun metraj film değerlendirmeye alınacak.

Program ve hedefler:

Festivalin organizasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneği iş birliği yapıyor. Festival Başkanı ve yapımcı Zeki Sincar, etkinliğin bu yıl süresinin bakanlığın kararıyla 3 günden 5 güne çıkarıldığını belirtti. Sincar, söyleşiler, gösterimler, mini tiyatrolar, sergiler ve konserlerle dolu bir program hazırlandığını, gençlere yönelik atölye ve okul buluşmalarının programın merkezinde yer aldığını vurguladı.

Gençlere odaklanan etkinlikler ve çağrı:

Sincar, Mardin'de çekilen dizi ve filmlerde artık yerel gençlerin rol almasını, yönetmen, senarist ve yapımcı olarak yetişmelerini hedeflediklerini söyledi. Festival kapsamında yarın Doğa Koleji başta olmak üzere çeşitli okullarda söyleşiler yapılacak. Sincar, halkın projeyi benimsemesi ve festivale sahip çıkması çağrısında bulundu.

Direktör ve sanatçı katılımı:

Festival Direktörü Mihriban Er, geçen yıl festivalden Yaşam Boyu Onur Ödülü aldığını hatırlatarak bu yıl doğrudan yönetici olarak görev almaktan gurur duyduğunu ifade etti. Er, programın ücretsiz olduğunu ve kapanış ile ödül töreninin 21 Ekim tarihinde yapılacağını duyurdu. Sunucu Tuğba Özay ise Mardin'e olan sevgisini dile getirerek sanatın birleştirici gücüne dikkat çekti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene katılanlar arasında Boğaç Aksoy, Adnan Koç, Nilay Toprak, Mahmut Mardinli ve Yağmur Demircioğlu gibi isimler de yer aldı. Festival süresince film gösterimleri, tiyatro oyunları ve söyleşiler gerçekleştirilecek; tüm program izleyiciye ücretsiz olarak sunuluyor. Etkinlikler 21 Ekim'de sona erecek.

FESTİVAL BAŞKANI VE YAPIMCI ZEKİ SİNCAR