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Melikgazi'de Talha Bora Öge ile şiir ve türkü akşamı

Melikgazi Belediyesi Talha Bora Öge ve Orkestrası'nı 21 Ağustos Cuma 20.00'de Altınoluk Mahallesi Barış Pınarı Parkı'nda şiir ve türkü konserine çağırıyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Melikgazi'de Talha Bora Öge ile şiir ve türkü akşamı

Melikgazi'de şiir ve türkü akşamı:

Melikgazi Belediyesi, ilçedeki kültürel faaliyetlerine bir konser daha ekliyor. Talha Bora Öge ve Orkestrasının sahne alacağı etkinlik, şiir ve türküleri buluşturarak geniş bir izleyici kitlesini hedefliyor.

Etkinlik ayrıntıları:

Konser, 21 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Altınoluk Mahallesi Barış Pınarı Parkı'nda gerçekleştirilecek. Melikgazi Belediyesi tüm Kayserilileri bu akşamda bir araya gelmeye davet ediyor.

Belediyenin kültür programı ve davet:

Melikgazi Belediyesi; sanat merkezleri, atölyeler, konserler, söyleşiler, tiyatrolar ve sergilerle ilçe kültürüne katkı sağlamaya devam ediyor. Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sosyal ve kültürel faaliyetlere hız kesmeden devam ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her yaştan hemşehrilerimize yönelik düzenlediğimiz çeşitli sanat ve kültür faaliyetlerimize yeni bir konser daha ekliyoruz. Daha önceki etkinliğinde büyük bir ilgi ve sevgi ile karşılanan Talha Bora Öge ve Orkestrası tekrar misafirimiz oluyor. Tüm hemşehrilerimizi yine muhabbet, şiir ve türkülerle dolacak bu etkinliğe davet ediyorum"

Belediye yetkilileri, düzenli kültür programlarının toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek yerel sanat ve sanatçıya görünürlük sağladığını, bu tür etkinliklerin sosyal bağlılığı güçlendirdiğini vurguluyor. Vatandaşların programa katılarak akşamı şiir ve türkülere ayırması bekleniyor.

SANAT MERKEZLERİ, ATÖLYELER, KONSERLER, SÖYLEŞİLER, TİYATROLAR VE SERGİLERLE İLÇEDE SANAT VE...

SANAT MERKEZLERİ, ATÖLYELER, KONSERLER, SÖYLEŞİLER, TİYATROLAR VE SERGİLERLE İLÇEDE SANAT VE KÜLTÜRE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDEN MELİKGAZİ BELEDİYESİ YENİ BİR ŞİİR VE TÜRKÜ KONSERİ DÜZENLİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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