Menderes'te ikinci dalga: eski başkan vekili de gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen Menderes Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında ekipler, dosyayı genişleterek ikinci dalga operasyona geçildiğini açıkladı. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda toplam 9 şüpheli yakalandı; gözaltına alınanlar arasında belediyenin eski başkan vekili Erkan Özkan da bulunuyor.

soruşturmanın seyri:

Soruşturma, 4 Ağustos 2026 tarihinde yapılan ilk operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında eski belediye başkanı İlkay Çiçek’in de olduğu 11 kişinin tutuklanması ve 7 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla başlamıştı. Başkan Çiçek’in tutuklanmasının ardından savcılık ekipleri, alınan müşteki ve tanık ifadeleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde kapsamlı analizler yaptı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar ile soruşturmayı derinleştiren ekipler, incelemeler sonucunda şahısların TCK 220/7 (suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme), TCK 252 (rüşvet) ve TCK 250 (irtikap) suçlarına karıştıkları tespit edilen yeni şüphelileri belirledi.

operasyon ve gözaltı işlemleri:

Haklarında gözaltı kararı bulunan 9 kişiyi yakalamak üzere jandarma birimleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, tespit edilen şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, yakalamalar sırasında gözaltına alınan isimler arasında eski başkan vekili Erkan Özkan bulunuyor.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor; savcılık ve jandarma kaynakları soruşturmanın seyrine göre ek adımlar atılacağını belirtti. Dosyada yer alan bulguların ve MASAK raporlarının incelenmesi süreciyle soruşturmanın derinleştirilmesi hedefleniyor.

MENDERES BELEDİYESİ (ARŞİV)