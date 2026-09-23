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Reyhanlı’da avludan ikinci motosiklet hırsızlığı: ailenin geçim kaynağı çalındı

Reyhanlı’da maskeli iki kişi bahçe duvarından atlayarak bir evin avlusundaki motosikleti çaldı; mağdur Kurban Bayramı öncesi başka motosikletini de kaybetmişti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:18

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Reyhanlı’da avludan ikinci motosiklet hırsızlığı: ailenin geçim kaynağı çalındı

Reyhanlı’da avludan ikinci motosiklet hırsızlığı: ailenin geçim kaynağı çalındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de 20 Eylül gecesi yüzleri maskeli iki kişi bahçe duvarından atlayarak bir evin avlusundaki motosikleti çaldı. Hırsızların eylemi güvenlik kamerasına yansırken, mağdurun daha önce Kurban Bayramı öncesinde de başka bir motosikletinin çalındığı aktarıldı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre şüpheliler gece saatlerinde duvardan atlayıp avluya girdi. Güvenlik kameralarında şahısların motoru iterek önce avludan çıkardıkları, kapı önünde bekleyip bir süre saklandıktan sonra geri gelerek motoru alıp uzaklaştıkları görülüyor. Motosikletin gece saat 02.00 civarında yerinde olmadığı farkedildi. Mağdurun ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi ve zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Mağdurun anlatımı ve talepleri:

Motosiklet sahibi Ahmet Bozar, gece uyurken iki kişinin motosikletini çaldığını anlattı. Bozar, ailenin tek emeği ve ekmek teknesi olan motosikletin bulunmasını istedi. Ayrıca Kurban Bayramı'ndan önce de başka bir motosikletinin çalındığını, şu anda her iki motorun da kayıp olduğunu belirtti. Bozar, motosikletin kendisi, kardeşi ve babası tarafından ortak kullanıldığını söyledi.

Polis, güvenlik kamerası görüntüleri ve çevredeki incelemeler üzerinden şüphelilerin tespitine yönelik soruşturmayı sürdürüyor.

HIRSIZLARIN MOTOSİKLETİ ÇALDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

HIRSIZLARIN MOTOSİKLETİ ÇALDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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