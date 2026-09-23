Reyhanlı’da avludan ikinci motosiklet hırsızlığı: ailenin geçim kaynağı çalındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de 20 Eylül gecesi yüzleri maskeli iki kişi bahçe duvarından atlayarak bir evin avlusundaki motosikleti çaldı. Hırsızların eylemi güvenlik kamerasına yansırken, mağdurun daha önce Kurban Bayramı öncesinde de başka bir motosikletinin çalındığı aktarıldı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre şüpheliler gece saatlerinde duvardan atlayıp avluya girdi. Güvenlik kameralarında şahısların motoru iterek önce avludan çıkardıkları, kapı önünde bekleyip bir süre saklandıktan sonra geri gelerek motoru alıp uzaklaştıkları görülüyor. Motosikletin gece saat 02.00 civarında yerinde olmadığı farkedildi. Mağdurun ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi ve zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Mağdurun anlatımı ve talepleri:

Motosiklet sahibi Ahmet Bozar, gece uyurken iki kişinin motosikletini çaldığını anlattı. Bozar, ailenin tek emeği ve ekmek teknesi olan motosikletin bulunmasını istedi. Ayrıca Kurban Bayramı'ndan önce de başka bir motosikletinin çalındığını, şu anda her iki motorun da kayıp olduğunu belirtti. Bozar, motosikletin kendisi, kardeşi ve babası tarafından ortak kullanıldığını söyledi.

Polis, güvenlik kamerası görüntüleri ve çevredeki incelemeler üzerinden şüphelilerin tespitine yönelik soruşturmayı sürdürüyor.

HIRSIZLARIN MOTOSİKLETİ ÇALDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI