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Mengen'de 38 günlük firarın ardından ormanlık alanda cinayet zanlısı yakalandı

Gökçesu'daki çifte cinayet sonrası kaçan Ramazan Ç., 38 gün sonra jandarmanın orman operasyonunda silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mengen'de 38 günlük firarın ardından ormanlık alanda cinayet zanlısı yakalandı

Mengen'de operasyon

Bolu'nun Mengen ilçesinde 13 Ağustos'ta yaşanan çifte cinayetin ardından kayıplara karışan zanlı Ramazan Ç., jandarma ekiplerinin sürdürdüğü çalışmayla 38 gün sonra ele geçirildi. Firari zanlının, saklandığı ormanlık alanda düzenlenen gece operasyonunda üzerindeki silahıyla birlikte yakalandığı bildirildi.

Olayın geçmişi:

Olay, 13 Ağustos tarihinde Mengen'e bağlı Gökçesu beldesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı müşterek arsada tek katlı evi bulunan Ramazan Ç.'nin bahçesinde, akrabaları Tahsin Sönmez ve oğlu Tayfun Sönmez kendi paylarına düşen küçük bir alanı telle kapatma amacıyla bulundu. Taraflar arasında başlayan ve husumete dayalı sözlü tartışma kısa sürede büyüdü; iddialara göre Ramazan Ç., evinden aldığı tüfekle baba ve oğula ateş açtı. Olay yerinde hayatını kaybeden Tahsin ve Tayfun Sönmez'in cenazeleri hastane morguna kaldırıldı, zanlı ise olay yerinden kaçtı.

Yakalama ve soruşturma:

Jandarma ekipleri, saldırının ardından geniş çaplı takip ve arama faaliyetleri yürüttü. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucu zanlının ormanlık alanda saklandığı belirlendi. Dün gece saat 01.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda ekipler, Ramazan Ç.'yi bulunduğu noktada üzerindeki silahıyla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanması amacıyla jandarma komutanlığına teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor ve yetkililer soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Çifte cinayet zanlısı orman içerisinde silahıyla birlikte 38 gün sonra yakalandı

Çifte cinayet zanlısı orman içerisinde silahıyla birlikte 38 gün sonra yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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