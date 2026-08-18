Menteşe'de itfaiye önünde motosiklet kazası: çocuk hastaneye kaldırıldı

Menteşe'de itfaiye önünde motosiklet kazası

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, A. Fuat Ardıç Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün fren yapmasına rağmen duramadığı 48 AVA 163 plakalı motosikletin çarptığı kız çocuğu hafif yaralandı.

kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, motosiklet seyir halindeyken yola aniden çıkan çocuk sebebiyle sürücü fren yaptı ancak çarpmayı engelleyemedi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri hızla sevk edildi ve olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

İlk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki durumuna ilişkin kaynaklarda "hafif yaralı" olarak ifade edildi.

soruşturma ve güvenlik uyarısı:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer olay yerindeki delil ve görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiriyor. Bu tür vakalar sürücülerin hız ve dikkat alışkanlıklarının yanı sıra çocuk gözetimine dair uyarıları da gündeme getiriyor; özellikle ana cadde ve yerleşim yerlerinde hızın düşürülmesi ve çocukların trafikte gözetiminin artırılması önem taşıyor.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN ÖNÜNE ANİDEN ÇIKAN KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞU, SÜRÜCÜNÜN FREN YAPMASINA RAĞMEN MOTOSİKLETİN ÇARPMASI SONUCU HAFİF YARALANDI.