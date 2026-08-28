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MHK eğitiminde Y. Denizli Basket’e yeni kural uygulamaları anlatıldı

MHK Eğitim Koordinatörü Murat Biricik, Y. Denizli Basket ile yeni sezonda uygulanacak kural değişikliklerini ve saha uygulamalarını detaylı şekilde paylaştı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Kerem Güneş

MHK eğitiminde Y. Denizli Basket’e yeni kural uygulamaları anlatıldı

Toplantının amacı ve katılımcılar:

Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Koordinatörü Murat Biricik, Y. Denizli Basket teknik heyeti ve oyuncularıyla bir araya gelerek yeni sezonda yürürlüğe girecek kural değişiklikleri hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantı, kulüp staff ve oyuncularının katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni kural değişikliklerinin kapsamı:

Biricik, yapılan değişikliklerin oyun içindeki uygulama şekillerini örneklerle anlattı ve sahada oluşabilecek tereddütlerin önüne geçmeye yönelik pratik açıklamalar sundu. Sunum sırasında özellikle faul yönetimi, zamanlama ve hücum/dakika kuralındaki güncellemelerin vurgulandığı belirtildi.

Saha uygulamaları ve soru-cevap bölümünün önemi:

Toplantıda, sahada karşılaşılabilecek farklı senaryolar üzerinden tartışmalar yapıldı; teknik ekip ve oyuncuların merak ettiği sorular cevaplandı. Hedef, müsabakalar sırasında hakem kararlarına ilişkin belirsizlikleri azaltmak ve yeni kuralların sahadaki tutarlı uygulanmasını sağlamaktı.

Kulüp geri bildirimi ve teşekkür:

Y. Denizli Basket yetkilileri, gerçekleştirilen bilgilendirme için Murat Biricik ve Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’na teşekkür etti. Kulüp, düzenlenen eğitimin takımın hazırlık sürecine katkı sağlayacağını ve oyuncuların kural farkındalığını artıracağını ifade etti.

Toplantı, hem idari hem de pratik boyutlarıyla yeni sezona yönelik uyum sürecini hızlandırmayı amaçladı ve tarafların ilerleyen dönemde benzer eğitimleri sürdürebileceği kaydedildi.

MHK EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ MURAT BİRİCİK, YUKATEL DENİZLİ BASKET’İ YENİ KURALLAR HAKKINDA...

MHK EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ MURAT BİRİCİK, YUKATEL DENİZLİ BASKET’İ YENİ KURALLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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