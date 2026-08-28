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Başkentte reklam boşluğu: Gençlerbirliği geçici sponsorluklarla gidiyor

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de sezonluk göğüs sponsoru bulamadı; kulüp geçici sponsorluklarla maçlara çıkıyor ve kalıcı sponsor arayışını sürdürüyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Başkentte reklam boşluğu: Gençlerbirliği geçici sponsorluklarla gidiyor

Gençlerbirliği'nin göğüs sponsoru arayışı

Trendyol Süper Lig'de Ankara'yı temsil eden Gençlerbirliği, bu sezon forması için henüz sezonluk bir anlaşma yapamadı. Kulüpten edinilen bilgilere göre henüz sezonluk bir göğüs sponsoru anlaşması yapılmadı, bu yüzden takım maçlara geçici sponsorlarla çıkıyor.

mevcut uygulama:

Kırmızı-karalar, ligde geride kalan dönemlerde forma göğsünde farklı isimlerle sahaya çıktı. Gençlerbirliği, ligdeki ilk iki maçını farklı göğüs sponsorlarıyla oynadı ve 3. maçta da yine farklı bir göğüs sponsoru taşıyacak. Kulübün bu tercihi, kısa vadeli sponsorluklarla sezon başındaki belirsizliğe çözüm bulma amacı taşıyor.

kulübün çalışmaları:

Ankara ekibi, kalıcı bir sponsorluk için temaslarını sürdürüyor. Yönetim, sezon boyunca süreklilik sağlayacak bir anlaşma hedefliyor; bununla birlikte mevcut süreçte finansal ihtiyaçları geçici sponsorluklarla karşılanıyor. Kulüp yetkilileri, uygun koşullar sağlandığında kalıcı bir anlaşmanın öncelikleri olacağını belirtiyor.

dikkat çeken detay:

Bu süreçte, Süper Lig'in diğer takımlarındaki sponsorluk gelişmeleri de takip ediliyor. Özellikle Galatasaray'ın göğüs sponsorunun bir Ankara firması olması kamuoyunda dikkat çeken bir durum oldu ve başkentteki sponsorluk dinamiklerine dair beklentileri etkiledi.

Gençlerbirliği'nin yönetimi sezon boyunca sponsorluk pazarlığına devam ederken, taraftarlar ve paydaşlar kulübün kalıcı bir anlaşma sağlamasını bekliyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE ANKARA’YI TEMSİL EDEN GENÇLERBİRLİĞİ, FORMASINA SEZONLUK GÖĞÜS SPONSORU...

TRENDYOL SÜPER LİG’DE ANKARA’YI TEMSİL EDEN GENÇLERBİRLİĞİ, FORMASINA SEZONLUK GÖĞÜS SPONSORU BULAMADI. (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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