MHP'den fon soruşturmasına güven çağrısı, izleme komisyonu hazırlığı

yıldız'ın fon soruşturması değerlendirmesi:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis'te yaptığı açıklamada fon soruşturmasına ilişkin güven mesajı verdi. Yıldız, "Devletimiz her türlü tedbiri alıyor. Her türlü takibi yapıyor. Devletimize güvenelim" ifadelerini kullandı ve yasal sürecin sürdüğünü belirtti.

Yıldız, konuşmasında masumiyet karinesine dikkat çekti: "Kesin hüküm haline kadar, 'şu şahıs suçludur, bu suçsuzdur' demem. Şüphelidir sadece benim için." Ayrıca, "Yetimin, garibin, gurebanın hakkını, hukukunu kimseye yedirmez" sözleriyle soruşturmanın sonuçlarına ilişkin hassasiyeti vurguladı.

meclis araştırma komisyonu gerekliliği ve tutumu:

Bir soru üzerine Yıldız, bu konunun tamamen adli bir mesele olduğunu belirterek Meclis'te ayrı bir araştırma komisyonu kurulmasına gerek görmediğini söyledi. Bu yaklaşım, sürecin öncelikle yargı organları tarafından yürütülmesi gerektiği görüşüne işaret ediyor.

Yıldız'ın tarifine göre, iddiaların takibi ve soruşturmaların sonuçlanması için mevcut hukuki mekanizmaların işletilmesi gerektiği vurgulanıyor; partinin tutumu, sürecin hukuk çerçevesinde takip edilmesi yönünde oldu.

izleme komisyonu hazırlıkları:

Yıldız ayrıca "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili olarak Meclis'te bir İzleme Komisyonu kurulacağını, bunun 1 hafta-10 gün içinde gerçekleşmesini beklediğini söyledi. Komisyonun, partilerin Meclis'teki temsil oranına göre milletvekillerinden oluşacağını ve görevinin izleme olacağını; yaptırım yetkisi taşımayacağını belirtti.

Komisyonun üye sayısının istihbarat komisyonundaki gibi 17 olabileceğini veya daha düşük bir sayı seçilebileceğini aktaran Yıldız, Meclis Başkanlığı'nın partilere üye bildirim yazısını kısa sürede göndereceğini düşündüğünü ifade etti.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FETİ YILDIZ, MECLİS’TE AÇIKLAMALARDA BULUNDU