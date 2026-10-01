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Süreç konuşmadan ilerliyor: Yayman'dan 'Terörsüz Türkiye' değerlendirmesi

Yayman, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde konuşmadan ilerlemenin esas olduğunu, TBMM izleme komisyonunun tarihi adımlar attığını söyledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Elif Demir

Süreç konuşmadan ilerliyor: Yayman'dan 'Terörsüz Türkiye' değerlendirmesi

Süreç eylem odaklı ilerliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayarak 'Terörsüz Türkiye' çalışmasının konuşmadan çok adım ve eylem üzerinden yürüdüğünü vurguladı. Yayman, sürecin parlamentoda yürütülen komisyon çalışmalarıyla daha da hız kazanacağını ve silahlı şiddet döneminin kapanacağına inandığını belirtti.

Komisyonun rolü ve atılan adımlar:

Yayman, Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyonların işleyişine dikkat çekti. TBMM Başkanının açıklamalarının süreci desteklediğini söyleyen Yayman, komisyonun İmralı Adası'na gitmesini, rapor yayınlamasını ve 467 kabul oyunu tarihin önemli adımları olarak nitelendirdi. Ayrıca TBMM açılması, silahların teslimi, mağaraların boşaltılması ile teyit ve tespit mekanizmasının kurulmasının sürecin hızlanmasında belirleyici olacağını ifade etti.

Tutum ve beklentiler:

Yayman, geçmişte fazla konuşma ve az eylem görüldüğünü, bu sürecin ise tam tersine konuşmadan ilerlemesinin en önemli özelliği olduğunu söyledi. Komisyon kurulmasının devlet ve millet politikası olarak tanımlandığını belirten Yayman, 'Türkiye bu meseleyi artık tarihin tozlu raflarına bırakacaktır' diyerek sürecin devam edeceği beklentisini aktardı.

Fon krizi meselesine ilişkin açıklama:

Fon kriziyle ilgili sorulara da yanıt veren Yayman, Cumhurbaşkanının İl Başkanları Toplantısı'ndaki açıklamasına işaret etti. 'Biz AK Parti olarak ismimiz gibi AK bir partiyiz' diyen Yayman, gerekli adımların atılacağını ve bu konuda tutumlarının net olduğunu söyledi; 'ucu nereye kadar varacaksa gidecektir' ifadesini kullandı ve devlet kurumlarının konuyla ilgilendiğini vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: &quot;Bu sürecin en önemli özelliği konuşmadan sürecin...

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: "Bu sürecin en önemli özelliği konuşmadan sürecin ilerlemesi"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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