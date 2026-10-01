Şaban Çopuroğlu: Kayseri için hizmet, yatırım ve istihdam odaklı çalışmaya devam edeceğiz

yeni yasama döneminde çalışma vurgusu:

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama döneminin başlaması vesilesiyle yaptığı açıklamada Kayseri önceliklerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Çopuroğlu, TBMM’deki mesainin yeniden başladığını ve dönemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla resmî açılışla açılacağını hatırlattı.

Çopuroğlu, açıklamasında Meclis çalışmalarını ve kent için takip edilecek öncelikleri ayrıntılı şekilde vurguladı. 51 günlük aranın ardından yeniden göreve başladıklarını belirten vekil, yeni dönemin ülke ve Kayseri için hayırlı olmasını diledi.

kayseri öncelikleri ve taahhütler:

Çopuroğlu, Kayseri’nin gelişimi, kalkınması ve geleceği için “var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” mesajını verdi. Açıklamasında özellikle sanayi, ticaret, üretim, istihdam ve yaşam kalitesi gibi alanların öncelik taşıdığını; bu başlıklarda yapılacak her çalışmada yer alacaklarını söyledi.

Milletvekili, TBMM çatısı altında Kayseri’nin ihtiyaçlarını güçlü şekilde gündeme taşıyacaklarını ve kente değer katacak yatırımlar, projeler ile hizmetlerin takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti. Ankara’daki Meclis çalışmaları ile Kayseri’deki hemşehrileriyle bir arada olma dengesini koruyacaklarını belirtti.

işbirliği ve kararlılık:

Çopuroğlu, yeni yasama döneminde durmadan, yorulmadan, ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı. Ayrıca Kayseri’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerin yanı sıra Türkiye’nin kalkınma hedeflerini destekleyen her başlıkta da aktif sorumluluk üstlenmeye devam edeceklerini söyledi.

Vekilin açıklaması, hem yerel önceliklerin hem de ulusal hedeflerin eş zamanlı takip edileceğinin sinyalini verdi; Çopuroğlu, Kayseri’ye yönelik proje ve hizmetlerin yakından izlenmesine devam edileceğini kaydetti.

AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ŞABAN ÇOPUROĞLU, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN YENİ YASAMA DÖNEMİNİN BAŞLAMASI DOLAYISIYLA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, KAYSERİ’NİN ÖNCELİKLERİNİ MERKEZE ALAN HİZMET ODAKLI SİYASET ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEKLERİNİ BELİRTTİ.