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Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırı şüphelileri adliyeye getirildi

Milletvekili Melih Meriç'i bıçakladığı iddia edilen Seydi Ahmet Keleş ile diğer zanlılar, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırı şüphelileri adliyeye getirildi

Milletvekili Melih Meriç'e yönelik soruşturma

Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklamakla suçlanan Seydi Ahmet Keleş ile beraberindeki diğer zanlılar, yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

adliyeye sevk süreci:

Şüphelilerin, gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye koridorlarına getirildiği ve savcılık sorguları için yetkililere teslim edildiği öğrenildi. Sürecin bir parçası olarak ifadelerinin alınması ve yasal işlemlerin başlatılması planlanıyor.

soruşturmanın seyri:

Soruşturmanın detayları ve olaya ilişkin delillerin değerlendirilmesi adli makamlarca yürütülecek; soruşturmanın ilerleyen aşamalarında savcılık tarafından yapılacak işlemlerle sürecin yönü netleşecek.

Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ve diğer zanlılar adliyeye sevk...

Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ve diğer zanlılar adliyeye sevk edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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