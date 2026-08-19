Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırı şüphelileri adliyeye getirildi

Milletvekili Melih Meriç'e yönelik soruşturma

Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklamakla suçlanan Seydi Ahmet Keleş ile beraberindeki diğer zanlılar, yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

adliyeye sevk süreci:

Şüphelilerin, gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye koridorlarına getirildiği ve savcılık sorguları için yetkililere teslim edildiği öğrenildi. Sürecin bir parçası olarak ifadelerinin alınması ve yasal işlemlerin başlatılması planlanıyor.

soruşturmanın seyri:

Soruşturmanın detayları ve olaya ilişkin delillerin değerlendirilmesi adli makamlarca yürütülecek; soruşturmanın ilerleyen aşamalarında savcılık tarafından yapılacak işlemlerle sürecin yönü netleşecek.

Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ve diğer zanlılar adliyeye sevk edildi