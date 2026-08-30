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Çocuk kampüslerinde 30 ağustos coşkusu: küçük sanatçılar sahnede

Mersin'de Çocuk Kampüsleri'nde 30 Ağustos coşkusu: drama, çocuk korosu, Silifke ve Teke halk oyunları ile 'Çocukların Gözünden' fotoğraf sergisi yer aldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çocuk kampüslerinde 30 ağustos coşkusu: küçük sanatçılar sahnede

Mersin'de çocukların 30 Ağustos gösterisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, Çocuk Kampüsleri'nde coşkulu bir törenle kutlandı. Etkinlikler kapsamında öğrenciler, hazırladıkları sahne performansları ve sergilerle izleyicilerin beğenisini kazandı. Program, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Drama, müzik ve halk oyunları bir arada:

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte Mezitli ve Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencileri drama gösterileri sundu. Çocuk korosu çeşitli eserler seslendirirken, Silifke ve Teke yörelerine ait halk oyunları sunuları izleyicilerden sık sık alkış aldı. Sunulan repertuvar, yerel kültür öğelerini ve çocukların yaratıcı çalışmalarını ön plana çıkardı.

Atölyelerden sergiye, velilerin memnuniyeti:

Etkinlik alanında çocukların farklı atölyelerde çektiği fotoğraflardan oluşan 'Çocukların Gözünden' adlı fotoğraf sergisi de ziyaretçilere açıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, çocukların uzun süredir program için hazırlandığını ve atölye çalışmalarının etkinlik boyunca sergilendiğini belirtti. Veliler ise milli bayramların yeni nesillere aktarılmasında bu tür organizasyonların önemine vurgu yaparak memnuniyetlerini dile getirdi.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve fotoğraf sergisinin gezilmesiyle son buldu; etkinlik çocukların sahne deneyimi kazanması ve yerel kültürü tanıması açısından dikkat çekici bir örnek oluşturdu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ÇOCUK KAMPÜSLERİNDE KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ. ÇOCUKLARIN HAZIRLADIĞI DRAMA, MÜZİK VE HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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