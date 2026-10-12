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Motosikletçilerin lösemiyle mücadele eden Ali'ye hastane önünde sürpriz ziyareti

İzmir'de Osmanlı Motosiklet Derneği, lösemiyle mücadele eden 6 yaşındaki Ali Tahir Akyol'u pankart ve hediyeyle hastane önünde ziyaret ederek moral verdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:28

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Motosikletçilerin lösemiyle mücadele eden Ali'ye hastane önünde sürpriz ziyareti

Osmanlı Motosiklet Derneği'nden hastane önünde sürpriz ziyaret:

İzmir'de, lösemiyle uzun süredir mücadele eden 6 yaşındaki Ali Tahir Akyol, motosiklet tutkusunu bilen Osmanlı Motosiklet Derneği üyelerinin sürpriz ziyaretiyle moral buldu. Tedavisi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde süren Ali, pencereden ekibi görünce defalarca el salladı ve "İyi ki varsınız, teşekkür ederim" dedi.

Hazırlık ve ziyaret anı:

Ali'nin motosiklet tutkunu olduğu bilgisi, aile yakınlarından geldi. Grubun üyeleri kısa sürede bir organizasyon yaptı; üzerinde "minik kardeşimize geçmiş olsun, dualarımız, kalbimiz seninle" yazılı pankartla hastane önüne geldiler. Motosikletçiler, pankart açıp siren ve kornalarla küçük izleyiciyi selamlarken, ekipten bazıları oğlana bir yeleklik ve bir oyuncak motosiklet hediye etti. Ali pencereden onları izlerken yaşadığı heyecanı ve memnuniyeti açıkça gösterdi.

Dernek üyelerinin motivasyonu ve aile tepkisi:

Osmanlı Motosiklet Derneği Başkanı Sedat Ertürk, etkinliği Ali'ye moral vermek için düzenlediklerini belirtti. Grup üyesi Mehmet Özfidan ise aileden gelen talebin hemen karşılık bulduğunu, ekipte ve yakın çevrelerinde benzer sağlık mücadeleleri verenlerin de bulunduğunu söyledi ve "İnşallah bu nakil sonucu da kendisi için olumlu olur" diyerek temennilerini paylaştı.

Baba Uğur Akyol, 2023'te başlayan tedavi sürecinin yaklaşık iki yıl sürdüğünü, ardından sağlığın toparlandığını ancak 2026'nın Mayıs ayında hastalığın nüks ettiğini aktardı. Aileye bir donör bulunmuş ve bir nakil gerçekleştirildi; şu anda hastanedeki tedavinin devam ettiği ve ilk naklin 26'ncı gününde olunduğu kaydedildi. Doktorların da etkinliğe izin verdiğini belirten baba, oğlunun genelde çekingen olduğunu ama bu sürprizle büyük mutluluk yaşadığını anlattı.

Dernek üyeleri, ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşadıklarını, Ali'nin sağlık durumu iyileştiğinde onu kendi motorlarıyla gezdirmeyi planladıklarını ifade ettiler. Ziyaret, hem aile hem de gönüllü motosikletçiler açısından dayanışma ve moralin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Not: Etkinlikte adı geçen kişi ve kurumlar: Ali Tahir Akyol, Osmanlı Motosiklet Derneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi; hastalık geçmişi ve nakil bilgileri aile beyanlarına dayanıyor.

İZMİR’DE LÖSEMİ İLE MÜCADELE EDEN 6 YAŞINDAKİ ALİ TAHİR AKYOL’A, OSMANLI MOTOSİKLET DERNEĞİ...

İZMİR’DE LÖSEMİ İLE MÜCADELE EDEN 6 YAŞINDAKİ ALİ TAHİR AKYOL’A, OSMANLI MOTOSİKLET DERNEĞİ ÜYELERİ HASTANE ÖNÜNDE PANKART AÇARAK MORAL DESTEĞİ VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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