Ormanlarda beklenmedik yöntem: Beyşehir'de motorlu testereyle mantar hasadı

Beyşehir'de yağış sonrası mantar bolluğu:

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ekim ayının ilk günlerinde etkili olan yağışlı hava, doğada kendiliğinden yetişen güz mantarlarının sayısını ve boyutunu artırdı. Ormanlık alanlarda çoğalan mantarlar, kentin çevresine gelen mantar severlerin yoğun ilgisini çekti.

Vatandaşlar, gün boyunca geniş alanlarda arama yaparak farklı ebatlardaki mantarları topladı. Yağışların mantar popülasyonunu canlandırdığı, hasadın sabah saatlerinden itibaren sürdüğü gözlendi.

Farklı toplama yöntemi ve sosyal medyada yankı:

Hasat sırasında bazılarınca alışılmadık bir yöntem tercih edildi. Yanında getirdiği mini motorlu testere ile büyük boyutlara ulaşan mantarları keserek toplayan bir kişi, orman içindeki bu uygulamayla dikkat çekti. O anlar, çevredeki diğer mantar toplayıcılarının ve kameralara yansıdı.

Toplanan mantarlar çuvallara doldurularak evlere taşınırken, bazı vatandaşlar hasat anlarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüler, hem merak hem de tartışma konusu oldu.

Yetkililerce belirtilen uyarılar veya düzenlemeler haberde yer almasa da, bölgedeki yoğun ilgi ve farklı toplayıcı yöntemleri, doğada mantar hasadına ilişkin farkındalığın arttığını gösteriyor. Beyşehir'in ormanlık alanlarındaki arayışın gün boyu sürdüğü bildirildi.

YAĞIŞLARIN ARDINDAN ORMANLIK ALANLARA YÖNELEN VATANDAŞLAR, FARKLI EBATLARA ULAŞAN MANTARLARI TOPLAMAK İÇİN GÜN BOYU MESAİ YAPTI.