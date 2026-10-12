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muğla'da jandarma operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Muğla'da 5-11 Ekim 2026 tarihlerinde jandarma tarafından 36 olaya ilişkin 37 şüpheli yakalandı, 5 kişi tutuklandı; çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

muğla'da jandarma operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonları

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-11 Ekim 2026 tarihleri arasında yürüttükleri operasyon ve soruşturmalarda çok sayıda suç unsurunu ortaya çıkardı. Yapılan çalışmalar sonucunda farklı adres ve olaylara ilişkin adli sürece intikal eden vakalar tek tek kayıt altına alındı.

gözaltılar ve tutuklamalar:

Çalışmalar kapsamında toplam 36 olay ile bağlantılı olarak 37 şüpheli yakalandı. Soruşturma sürecinde haklarında adli işlem yapılan kişilerden 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda ve el koyma işlemlerinde şu maddeler bulundu: 127 gram metamfetamin, 22 gram kubar esrar, 6 adet sentetik hap, 6 gram skunk ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı. Ele geçirilen malzemeler delil olarak kayda geçirilip adli makamlara teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çalışmasının kararlılıkla sürdürüldüğünü ve benzeri olayların tespiti için denetimlerin devam ettiğini bildirdi.

MUĞLA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

MUĞLA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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