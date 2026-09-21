MTSO'dan kobilere adım adım yeşil dönüşüm rehberi

MTSO koordinasyonunda sürdürülebilirlik odaklı kapasite geliştirme

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde yürütülen proje, üretici ve ihracatçı üyelerin Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile değişen çevresel ve ticari koşullara uyum sağlamasını amaçlıyor. Proje, KOBİ'lerin yeşil dönüşüm kapasitesini güçlendirmek, uluslararası pazarlarda karşılaşacakları yeni düzenlemelere hazırlamak ve sürdürülebilir üretim süreçlerine geçişi desteklemek üzere kurgulandı.

Eğitim programları ve teknik yetkinliklerin geliştirilmesi:

Proje kapsamında düzenlenen kapasite geliştirme eğitimlerinde katılımcılara sürdürülebilirlik, iklim yönetimi ve kurumsal karbon ayak izi konularında temel bilgiler verildi. Program, "Sürdürülebilirliğe Giriş ve Türkiye'de İklim Yönetimi" eğitimiyle başladı; devamında ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), ISO 14046 Su Ayak İzi Yönetim Sistemi ve ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi başlıklarında eğitimler yer aldı.

Ayrıca danışmanların teknik yetkinliklerini artırmak üzere ISO 14064-1 standardı çerçevesinde "Baş Doğrulayıcı Eğitimi" düzenlendi; böylece KOBİ'lere yönelik doğrulama ve raporlama kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Uluslararası iş birliği, saha analizleri ve merkez planlaması:

Proje faaliyetleri mart ayında Belçika VOKA Ticaret ve Sanayi Odası ve Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası'nın katılımıyla gerçekleştirilen TEBD-2 Projesi Açılış Toplantısı ile başladı. Haziran ayında MTSO'da düzenlenen TEBD-2 Projesi Bilgilendirme Toplantısı ile danışmanlar ve KOBİ'lere AYM ve sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeler aktarılırken, ağustos ayında Belçika'nın Leuven kentinde yapılan workshopta saha verileri değerlendirildi.

Proje kapsamında MTSO üyesi firmaların mevcut durumlarını belirlemeye yönelik gerçekleştirilen ihtiyaç ve yetkinlik analizleri, workshopta ele alındı. Bu analizlerin sonuçlarına göre kurulması planlanan Yeşil Mutabakat Rehberlik ve Danışmanlık Merkezleri aracılığıyla KOBİ'lere sunulacak hizmetlerin kapsamı belirlendi ve öncelikli destek alanları saptandı.

MTSO'nun koordinasyonunda yürütülen bu çok taraflı çalışma, KOBİ'lerin özellikle Avrupa pazarındaki çevresel ve ticari gerekliliklere adapte olmasını sağlamak, yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandırmak ve sürdürülebilir üretim uygulamalarını yaygınlaştırmak için tasarlandı.

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO), ÜRETİCİ VE İHRACATÇI ÜYELERİNİN AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI (AYM) İLE DEĞİŞEN TİCARİ VE ÇEVRESEL KOŞULLARA UYUM SAĞLAMASI AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.