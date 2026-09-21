Kadınların el emeğiyle yükselen jeotermal serada üretime hazırlık

Kadınların el emeğiyle yükselen jeotermal sera

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, birkaç ay içinde faaliyete geçmesi planlanan seranın inşasını bölgedeki kadınlar kendi elleriyle sürdürüyor. Projede uygulanacak topraksız tarım sistemi ve jeotermal enerji desteği ile yılın 12 ayı üretim hedefleniyor; kadınlar hem inşa sürecine katkı veriyor hem de kısa süre sonra üretimde yer alacaklar.

Sera inşaatı ve kapasite:

Projenin ilk etabında seranın 65 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanıyor. Diğer etapların tamamlanmasıyla toplam sera alanının 700 bin metrekare'ye ulaşacağı ifade edildi. Jeotermal kaynakların kullanımıyla tesisin dört mevsim üretim yapabilecek altyapıya kavuşması amaçlanıyor.

İstihdam ve üretim hedefleri:

Çobanlar ve çevresinde yaşayan genç ve ileri yaştaki çok sayıda kadın, projede istihdam edilerek aile bütçelerine katkı sağlayacak. Proje yetkilileri, seralarda üretilen ürünlerin büyük bölümünün yurt dışına gönderilmesinin planlandığını belirtirken, kadın çalışanlar yeni iş imkânının kendileri için hem ekonomik hem de toplumsal açıdan önemli olduğunu vurguluyor.

Sera inşasını gerçekleştiren firmanın yetkilisi Murat Kurga, jeotermal kaynakların kullanılması sayesinde projenin bölgenin tarımsal üretim kapasitesini artırmayı ve yeni istihdam alanları oluşturmayı hedeflediğini dile getirdi. Projenin tamamlanmasıyla hem üretimin artırılması hem de bölge halkına kalıcı gelir kaynakları sağlanması amaçlanıyor.

Kadınlar, seranın yapımındaki aktif rollerinin yanı sıra işletme başladığında da üretimin değişik aşamalarında görev alacaklarını belirtti; bu sayede hem yerel ekonomiye katkı hem de aile içi gelirlerde gözle görülür bir iyileşme bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR'DA KADINLAR BİRKAÇ AY SONRA ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAKLARI VE TOPRAKSIZ TARIMIN YAPILACAĞI JEOTERMAL SERAYI KENDİ ELLERİ İLE YAPMAYA BAŞLADI