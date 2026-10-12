Mudanya'da bağımsızlık mirası ve demokrasi vurgusu: Özgür Özel halkla buluştu

Yeni Parti lideri Mudanya Mütarekesi anmasında konuştu

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mudanya Mütarekesi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Bursa’nın Mudanya ilçesinde düzenlenen törende vatandaşlarla bir araya geldi. Mudanya Mütareke Meydanında gerçekleştirilen programda yoğun bir katılım gözlendi ve etkinlik kapsamında Prof. Dr. Mehmet Haberal’a 'Barış Yolu Ödülü' takdim edildi.

Programa, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile eski devlet bakanı Turhan Tayan, İsmet İnönü’nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın de katıldı.

Mudanya'nın tarihî önemine dikkat çekildi:

Konuşmasına İsmet Paşa ve Millî Mücadele kahramanlarını anarak başlayan Özel, Mudanya’nın sıradan bir meydan olmadığını vurguladı. Özel, 'Cephede kazanılan büyük bir askerî zaferin masada siyasi, diplomatik bir kazanıma dönüştüğü yer' ifadesiyle Mudanya’nın Kurtuluş Savaşı sürecindeki rolünü öne çıkardı. Mudanya’da imzalanan mütarekenin, silahlı çatışma safhasının sona ermesine ve büyük barışa zemin hazırladığını belirtti.

Özel, Mudanya mütarekesinde Türkiye’yi temsil eden İsmet İnönü’nün kararlılığına işaret ederek, Türk heyetinin hedefinin işgal altındaki toprakların boşaltılması ve ülkenin egemenliğinin tanınması olduğunu hatırlattı. Konuşmasında İnönü’nün diplomatik yeteneğinin masada Türkiye’nin iradesini kabul ettirdiğini vurguladı.

Mudanya'dan Lozan'a uzanan diplomasi vurgusu:

Özel, Mudanya’dan Lozan’a uzanan sürecin önemini aktarırken İsmet İnönü’nün Lozan’daki sözlerine dikkat çekti ve 'Beyler, ben buraya Mondros’tan değil, Mudanya’dan geldim' sözünü hatırlattı. Bu sözün, askerî kazanımın diplomasiye yansımasının simgesi olduğunu belirtti.

Konuşmada ayrıca Lozan’ın Türkiye için 'tapu senedi' niteliğinde olduğu ifade edildi ve bağımsızlığın masada da korunmasının tarihî anlamı üzerinde duruldu. Mudanya’dan başlayan diplomatik sürecin, ülkenin uluslararası statüsünün şekillenmesinde belirleyici olduğu vurgulandı.

Programa katılanların konuşmaları ve takdim edilen ödül, törende bağımsızlık ile barış temalarının öne çıkmasını sağladı. Meydanda biriken vatandaşlara hitap eden Özel, Türkiye’yi büyütme ve yüceltme kararlılığını sürdürme mesajı verdi.

İsmet İnönü'nün demokrasi mirası ve seçim süreci:

Özel, İsmet İnönü’nün sadece askerî ve diplomatik başarılarıyla değil, Türkiye’nin demokrasi tarihinde üstlendiği rol ile de ön plana çıktığını anlattı. 1946 seçimleri sonrası seçim güvenliğine ilişkin tartışmaların giderilmesi ve demokratik sistemin geliştirilmesi sürecinde İnönü’nün tutumuna dikkat çekildi.

14 Mayıs 1950 seçimlerinin ardından iktidarın devrine ilişkin gösterilen tutum, Özel tarafından demokrasi ve millî iradeye saygının önemli bir örneği olarak değerlendirildi. İnönü’nün seçim yenilgisinden sekiz gün sonra oğlu Ömer’e yazdığı mektuptaki ifadeler aktarılarak, demokratik geçişin ülke adına bir şeref olarak görüldüğü ifade edildi.

Program, Mudanya Mütarekesi’nin yıl dönümünde bağımsızlık, barış ve demokrasi konularının hatırlandığı bir etkinlik olarak tamamlandı. Özel’in mesajı, tarihî mirasa sahip çıkma ve demokratik değerleri koruma çağrısını içeriyordu.

YENİ PARİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, MUDANYA MÜTAREKESİ’NİN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE DÜZENLENEN PROGRAMDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. ÇOK SAYIDA VATANDAŞIN KATILDIĞI PROGRAMDA PROF. DR. MEHMET HABERAL’A BARIŞ YOLU ÖDÜLÜ VERİLİRKEN, İSMET İNÖNÜ’NÜN MİLLÎ MÜCADELE’DEKİ ROLÜ VE TÜRKİYE’NİN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ VURGULANDI.