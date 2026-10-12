Kayseri'yi Ankara'ya bağlayacak yüksek hızlı tren hattında çoğunluk tamamlandı

Proje sahada yoğun tempo ile ilerliyor

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nde saha çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarda 4 bin 700 personel ve yaklaşık bin 400 iş makinesi görev yapıyor, projenin fiziki gerçekleşme oranı ise %58 seviyesine ulaştı.

Hat özellikleri ve hedeflenen faydalar:

Toplam 142 kilometrelik Kayseri YHT Hattı, saatte 250 kilometre işletme hızına uygun inşa ediliyor. Hat tamamlandığında, Ankara ile Kayseri arasındaki seyahat süresinin yaklaşık 1 saat 45 dakika düzeyine inmesi hedefleniyor. Projenin işletmeye alınmasıyla birlikte Kayseri'nin ticaret, sanayi ve turizm alanlarındaki rekabet gücünde artış bekleniyor.

Yerel etkiler ve yürütme:

Çopuroğlu, projenin Kayseri'nin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacağını vurguladı ve sahada yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Çopuroğlu'nun açıklaması şöyle: "Şehrimizin geleceğine değer katacak bu önemli yatırımda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Binlerce personelimiz ve yüzlerce iş makinemizle sahada büyük bir emek ortaya konuluyor. Kayseri’nin ulaşım imkânlarını geliştirecek, şehrimizin ekonomik ve turistik potansiyeline katkı sağlayacak bu projenin tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz. Kayseri için çalışmaya, şehrimizin yatırımlarını yakından takip etmeye devam edeceğiz."

Projenin kalan aşamalarında izlenecek takvim ve iş programı saha gelişimine göre şekillenirken, yetkililer tamamlanma sürecinin hızlandırılması ve kalite standartlarının korunması yönünde çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ŞABAN ÇOPUROĞLU; ANKARA-YERKÖY-KAYSERİ YÜKSEK HIZLI TREN (YHT) PROJESİ’NDE ÇALIŞMALARIN YOĞUN ŞEKİLDE SÜRDÜĞÜNÜ BELİRTEREK, 4 BİN 700 PERSONEL VE YAKLAŞIK BİN 400 İŞ MAKİNESİYLE SAHADA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞILDIĞINI, FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANININ YÜZDE 58’E ULAŞTIĞINI İFADE ETTİ.