Sakarya'nın beyaz elması tarladan sofraya coğrafi işaretli kabak serüveni

sakarya ovasından hasada başlayan süreç:

Sakarya’nın verimli topraklarında yetişen ve halk arasında 'beyaz elmas' olarak anılan coğrafi işaretli bal kabağı için hasat dönemi başladı. Çekirdeklerin özenle seçilmesiyle başlayan üretim, yaklaşık 6 aylık titiz bakım sürecinin ardından tarlada olgunlaşan ürünlerin tek tek kesilmesiyle hasada giriyor. Üretimin yoğun olduğu ilçeler arasında Akyazı ve Erenler öne çıkıyor; toprak ve iklim koşulları kabağın gelişimini olumlu etkiliyor.

ekim, hasat ve fiyatlandırma:

Çiftçi İslam Aksoy'a göre ekimler mart ayının son haftasında başlayıp nisan sonuna dek sürüyor; hasat ise eylül sonundan ekim sonuna kadar devam ediyor. Tarlada satış fiyatı kilogram bazında 10 ile 15 lira arasında değişirken, pazarda perakende fiyat genellikle yaklaşık 30 lira civarında seyrediyor. Aksoy, geçen seneki kuraklığın üretimi etkilediğini ve bunun yüzde 40 oranında rekolteye yansıdığını belirtiyor. Ayrıca, il sınırlarının ötesine taşan bir talep olduğuna dikkat çekerek, 'Türkiye’nin diğer illerinin yanı sıra diğer ülkelere de gönderim yapıyoruz' diyor.

hasat sonrası işlem ve depolama:

Hasat edilen kabaklar, işçiler tarafından kesilip traktör römorklarına yükleniyor. Kesim sonrası kabuk ve iç yapısının istenen kıvama gelmesi için bir süre tarlada güneş altında bekletilen ürünler, ardından toplanıp depolara sevk edilerek kategorilere ayrılıyor. Bu aşama hem raf ömrünü uzatıyor hem de üretimin tat ve görünüm kalite standardını korumasına yardımcı oluyor.

mutfakta elmasın dönüşümü:

Sakarya bal kabağı, sadece tarlada değil mutfakta da geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ustaların elinde tatlı, çorba, lokum, marmelat ve reçel gibi farklı formlara dönüşen kabak, hem yöresel sofraların hem de restoran menülerinin vazgeçilmezi haline geliyor. Restoran işletmecisi Musa Kocaoğlu ise ürüne ilişkin süreci şu sözlerle aktarıyor: '2026 yılının hasadını topladık ve işletmemize getirdik. Kabak tatlısı olarak biliniyor ama biz işletmemizde bu tatlıya elmas diyoruz. Burada dilimleyip, bir gün dinlendirip tencereye bırakıyoruz. Şeker serpiştirip ilk suyunu saldıktan sonra suyu döküp kaynamaya bırakıyoruz. Biz birer saat aralıklarla 3 gün boyunca pişirip 4 gün boyunca dinlendiriyoruz ki tat kabağın içine iyice işlesin.' Kocaoğlu, yeni hasatla gelen müşterilerin memnuniyetine vurgu yapıyor ve '2026 sezonunu açmış bulunmaktayız' ifadesini kullanıyor.

Coğrafi tescili sayesinde Sakarya bal kabağı, kentin gastronomi ve marka değerine katkı sağlarken üreticinin gelirine de olumlu etkide bulunuyor. Yerel üretimin korunması ve tescillenen lezzetin hem iç piyasada hem de uluslararası pazarda talep görmesi, bölge ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.

TÜRKİYE'DE KABAK DENDİĞİNDE AKLA İLK GELEN ŞEHİR OLAN SAKARYA'DA, COĞRAFİ İŞARET TESCİLİNE SAHİP BAL KABAĞININ TARLALARDAKİ HASAT DÖNEMİ BAŞLADI.