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Muğla'da mimarlık buluşması: tarihî miras ve koruma vurgusu

Menteşe Konakaltı'ndaki 19. Mimarlık Buluşması'nda Ertuğrul Aladağ, Muğla'nın antik, orta ve yakın çağ mimarisindeki araştırma eksiklerine dikkat çekti.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 07:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Muğla'da mimarlık buluşması: tarihî miras ve koruma vurgusu

Menteşe Konakaltı'nda mimarlık odaklı buluşma:

Menteşe Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada, kent tarihine ve mimari mirasa odaklanan değerlendirmeler yapıldı. Etkinlik, 19. Mimarlık Buluşması kapsamında düzenlenirken aynı zamanda 33. Muğla Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği ile eş zamanlı başlamasının önemine dikkat çekildi.

Toplantıda söz alan Yüksek Mimar Ertuğrul Aladağ, Muğla'nın Antik Çağ, Orta Çağ ve Yakın Çağ dönemlerine ilişkin gözlemlerini paylaştı ve kentteki mimari izlerin araştırılmasının gerekliliğini vurguladı.

arkeolojik buluntular ve araştırma eksikliği:

Aladağ, Muğla merkezde antik döneme ait izlerin yeterince araştırılmadığını belirtti. Konakaltı çevresi, Asar, Kızıldağ ve Saburhane gibi alanlarda bulunan seramik ve çeşitli küçük arkeolojik buluntuların yanı sıra, Asar tepesinde ortaya çıkan altıgen desenli temel kalıntısı örnek gösterildi. Bu verilerin, bölgenin tarihini daha iyi anlamak için sistematik kazı ve belgeleme çalışmalarına ihtiyaç olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Konuşmada geçmişte arkeolojik çalışmalara Prof. Dr. Adnan Diler öncülük ettiğinin altı çizildi; ancak devam eden, kapsamlı bir araştırma sürecinin sürdürülemediği vurgulandı.

koruma kültürü ve yaşam mirası:

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise etkinliğin iki ayrı kültür organizasyonunun dönemsellik bakımından kesişmesinin anlamlı olduğunu belirtti. Başkan Köksal Aras, Muğla'nın koruma kültürünün 1970'li yıllarda başladığını ve bunun kent için büyük bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Aras, Muğla'nın büyük ölçüde korunmuş sit alanlarından Karabağlar Yaylası'nda yaşam kültürünün halen sürdüğünü belirterek, korumanın yalnızca taşınmaz varlıklarla sınırlı olmadığını savundu. "Yaşam kültürümüzü oluşturan geleneklerimiz, göreneklerimiz, örf ve adetlerimiz, zeybeğimiz ve kuşaktan kuşağa aktardığımız değerlerimiz korunması gereken kültürel mirasımızdır." sözleriyle kültürel miras tanımını genişletti.

Etkinlik, Muğla'nın tarihi ve mimari mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması üzerine yapılan değerlendirmelerle sona erdi. Buluşmaya katkılarından dolayı Ertuğrul Aladağ'a, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras tarafından plaket takdim edildi.

MUĞLA ULUSLARARASI KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ MİMARLIK BULUŞMASI

MUĞLA ULUSLARARASI KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ MİMARLIK BULUŞMASI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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