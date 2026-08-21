Muğla'da plastik atık çalıştayı yeni yol haritası için buluştu

Muğla çalıştayından çıkan ana başlıklar:

Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir Koordinasyon Toplantısı üçüncü durağı olarak Muğla'nın Marmaris ilçesinde toplandı. Toplantı, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve Muğla Valiliği himayesinde gerçekleştirildi. Sürecin yürütücüsü olarak anılan isimler ve kurumlar arasında Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı ve ilgili kamu kurumları yer aldı. Çalıştayın temel gündem maddeleri, plastik atık yönetiminin mevcut durumu, kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunması, plastik kirliliğinin kaynağında önlenmesi ve geri dönüşüm sistemlerinin güçlendirilmesiydi.

Toplantıda; plastik atıkların kaynağında azaltılması, ayrı toplanması, geri kazanılması ve yeniden kullanılmasının yaygınlaştırılması gibi döngüsel ekonomi unsurlarının yerel uygulamalara nasıl taşınacağı detaylandırıldı. Özellikle turizm sezonuyla birlikte artan atık baskısına karşı uygulanabilir yöntemlere vurgu yapıldı.

Kıyılar, mikroplastikler ve turizm baskısı:

Muğla’nın uzun kıyı şeridi, koyları ve doğal alanları toplantıda sıkça vurgulandı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, plastiklerin denize ulaştıktan sonra parçalanarak mikroplastiklere dönüştüğünü ve bunun hem insan sağlığı hem de turizm açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu bağlamda katılımcılar, karasal kaynaklı plastik atıkların kıyılara ve denizlere ulaşmasını önlemeye yönelik önlemler üzerinde durdu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık da plastik kirliliğinin yerleşim alanları ve denizlerin korunması açısından önemine dikkat çekti. Vali Akbıyık, mücadelede kamu kurumlarının yanı sıra belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti ve sahada yürütülen çalışmaların koordinasyonunun güçlendirilmesine işaret etti.

Basın toplantısında son aylarda Marmaris ve Antalya kıyılarına kadar ulaşan mikroplastik kirliliği hatırlatıldı. Vali Akbıyık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyeler ve Çevre Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumların sahada çalışma yürüttüğünü ve mevzuat ile körfezlerin temizlenmesine kadar çeşitli başlıkların ele alındığını belirtti.

Uygulama adımları ve takip mekanizmaları:

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan toplantıda denizlerdeki kirliliğin önemli bir bölümünün karasal kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Turan, bu yıl Akdeniz’de akış rejiminden kaynaklanan açık deniz yüzey kirliliğinin tespit edildiğini ve söz konusu bulgunun Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile yürütülen proje kapsamında takip edildiğini açıkladı. Ayrıca dereler ve nehirler aracılığıyla denizlere ulaşan plastik atıklara yönelik tespitlerin devam ettiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca geri kazanım altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların geri dönüşüm sürecine dahil edilmesine yönelik uygulamalar ele alındı. Bakanlık ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde yürütülen çalışmalardan biri olan içecek şişelerinin toplanmasına yönelik 'Doa makineleri' projesinde makine sayısının şu anda yaklaşık 2 bin seviyesinde olduğu ve yıl sonuna kadar bu sayının artırılacağı duyuruldu. Sistem yalnızca makinelere dayanmayıp, bakkallar ve farklı noktalarda manuel toplama uygulamalarının da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Toplantının ortaya çıkan görüş, ihtiyaç ve çözüm önerileri 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Türkiye Plastik Döngüsü Ortak Akıl Platformu toplantısına taşınacak. İstanbul oturumunda plastik üretimi ve tasarımı, sürdürülebilir tüketim, atık yönetimi, geri kazanım, mikroplastikler, insan sağlığı, finansman, yönetişim ve uluslararası iş birliği başlıkları ele alınacak.

Bu şehir koordinasyon toplantıları, Türkiye’nin COP31 dönemindeki iklim ve çevre gündemine yerel deneyimlerin aktarılmasını amaçlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum liderliğinde yürütülen hazırlıklar çerçevesinde plastik kirliliğiyle mücadele, kaynakların verimli kullanımı ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi iklim eylem planında öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

Geniş katılımla Marmaris’te bir otelde düzenlenen toplantıya Muğla Valisi İdris Akbıyık, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Muğla Üniversitesi rektörü Prof. Turhan Kaçar, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı. Toplantı çıktılarının İstanbul’daki ortak akıl platformuna taşınmasıyla, plastik atıkların azaltılması, geri dönüşüm ve yeniden kullanımın yaygınlaştırılması ve kıyı ile denizlerin korunmasına yönelik somut bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor.

TÜRKİYE PLASTİK ATIK ÇALIŞTAYI ŞEHİR KOORDİNASYON TOPLANTISI'NA BU KEZ MUĞLA EV SAHİPLİĞİ YAPTI