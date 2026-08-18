Muhtarın gönüllü tankeriyle müdahalesi yerleşime yayılan yangını engelledi

oluş ve ilk müdahale:

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Bayavşar Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir araziden yükselen alevler yerleşim merkezinde kısa süreli paniğe yol açtı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla hızla harekete geçti.

muhtarın rolü:

Yangına ilk müdahaleyi mahalle muhtarı Batuhan Çiğdem sağladı. Çiğdem, bölgedeki gönüllü itfaiye tankeri ile alevlere doğrudan su sıkarak söndürme çalışmalarına başladı ve çevredeki vatandaşların desteğini organize etti.

kontrol ve soğutma çalışmaları:

Muhtar ve mahalle sakinlerinin yoğun çabası sonucunda yangın, resmi itfaiye ekipleri yerleşim merkezine ulaşmadan kontrol altına alındı. İlk söndürme işlemlerinin ardından alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi ve bölgedeki riskler azaltıldı.

Olayla ilgili olarak herhangi bir can kaybı ya da geniş çaplı zarar bilgisi verilmedi; yetkililer gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNE BAĞLI BAYAVŞAR MAHALLESİNDE ARAZİDE ÇIKAN YANGIN, MAHALLE MUHTARI VE VATANDAŞLARIN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.