Murat Bakır'dan cumhuriyetin 103. yılına birlik vurgusu

Murat Bakır'ın 29 Ekim mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, milletimizin ortak değeri olarak gördükleri Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını bildirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın sadece geçmişe dönük bir anma olmadığını, aynı zamanda ortak değerlerin ve dayanışmanın tazelendiği bir gün olduğunu vurguladı.

cumhuriyetin tarihi önemi:

Bakır, Kurtuluş Savaşı’nın ardından Cumhuriyet’in ilanını Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini taçlandıran tarihî bir dönüm noktası olarak nitelendirdi ve şu ifadeye yer verdi:

Milletimizin her türlü yokluğa ve yoksulluğa rağmen Kurtuluş Savaşı’nda sergilediği destansı mücadelenin ardından Cumhuriyet’in ilan edilmesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini taçlandıran tarihî bir dönüm noktası olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı’nın ardından ilan edilen Cumhuriyet’in, milletin kendi geleceğini belirleme iradesinin en güçlü göstergesi olduğunun altını çizen Bakır, 29 Ekim’in geçmişten aldığı güçle bugüne ve geleceğe ışık tuttuğunu belirtti.

üretim, ihracat ve kalkınma vurgusu:

Başkan Bakır, Cumhuriyet’in yalnızca bir miras olmadığını, gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli emanetlerden biri olduğunu ifade etti. Bu emaneti korumanın ve geliştirmesinin tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Üretim, ihracat ve kalkınma hedeflerimize cumhuriyet güç veriyor" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Mesajında, ortak değerler etrafında kenetlenen bir milletin her türlü zorluğun üstesinden gelecek kudrete sahip olduğunu vurgulayan Bakır, Cumhuriyet’in temel değerlerinden aldığı ilhamla yoluna kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Murat Bakır, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Cumhuriyetimizin 103. yılını coşku ile kutlarken, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin ve tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

MURAT BAKIR’DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJI