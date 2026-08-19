Muratlı'da otobüs durağına tehlike saçan kuru ot yangını itfaiye tarafından durduruldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, Yeşilsırt Mahallesi yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede çam ağaçlarına ve yüksek gerilim hatlarının bulunduğu bölgeye yayıldı. Yangın, otobüs durağına oldukça yakın bir alanda başladı ve çevrede endişe yarattı.

yangının yayılma riski:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin yolun karşı tarafına ve yakındaki yerleşim alanlarına sıçramasını engelleyerek yangını kontrol altına aldı. Müdahale sırasında özellikle rüzgârın yangının seyrini hızlandırma riski dikkat çekti ve ekiplerin önceliği olası can ve mal kaybını önlemek oldu.

soruşturma ve görgü tanıkları:

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangının alkollü olduğu ileri sürülen bir şahıs tarafından çıkarıldığı iddia edildi. Olayla ilgili olarak jandarma geniş çaplı inceleme başlattı; soruşturma, yangının çıkış nedeninin tespiti ve sorumluların belirlenmesine yönelik olarak sürüyor. Yetkililer, benzer olayları önlemek için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

ALEVLERE İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.