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Muratlı'da otobüs durağına tehlike saçan kuru ot yangını itfaiye tarafından durduruldu

Muratlı'da otobüs durağına yakın kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; jandarma inceleme başlattı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muratlı'da otobüs durağına tehlike saçan kuru ot yangını itfaiye tarafından durduruldu

Muratlı'da otobüs durağına tehlike saçan kuru ot yangını itfaiye tarafından durduruldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, Yeşilsırt Mahallesi yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede çam ağaçlarına ve yüksek gerilim hatlarının bulunduğu bölgeye yayıldı. Yangın, otobüs durağına oldukça yakın bir alanda başladı ve çevrede endişe yarattı.

yangının yayılma riski:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin yolun karşı tarafına ve yakındaki yerleşim alanlarına sıçramasını engelleyerek yangını kontrol altına aldı. Müdahale sırasında özellikle rüzgârın yangının seyrini hızlandırma riski dikkat çekti ve ekiplerin önceliği olası can ve mal kaybını önlemek oldu.

soruşturma ve görgü tanıkları:

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangının alkollü olduğu ileri sürülen bir şahıs tarafından çıkarıldığı iddia edildi. Olayla ilgili olarak jandarma geniş çaplı inceleme başlattı; soruşturma, yangının çıkış nedeninin tespiti ve sorumluların belirlenmesine yönelik olarak sürüyor. Yetkililer, benzer olayları önlemek için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

ALEVLERE İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

ALEVLERE İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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