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Muş’ta polisin takibi sonlandı: kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli teslim edildi

Muş İl Emniyeti, hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şahsı yakalayarak adliye işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muş’ta polisin takibi sonlandı: kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli teslim edildi

Muş’ta aranan şahıs yakalandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi:

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi tespit edip yakaladı. Operasyon, ekiplerin saha çalışması ve istihbari çalışmaları sonucu gerçekleşti.

operasyonun detayları:

Yapılan çalışmada şahsın, ''bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık'' suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Ayrıca hakkında ''hükümlü ve tutuklunun kaçması'' suçuyla ilgili ifadeye yönelik arama kaydı olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan şahıs, adli mercilere sevk edildi.

adli süreç ve teslim işlemi:

Adliyede yapılan içtima sonucunda şahsın kesinleşen hapis cezası 3 yıl 9 ay 10 gün olarak kayda geçti. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından kişi, cezasını çekmek üzere ceza infaz kurumuna teslim edildi.

HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR ŞAHIS YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.

HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR ŞAHIS YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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