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Nazilli Şehir Spor yeni sezona Ayhan Yıldız'la hazırlanıyor

Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Nazilli Şehir Spor, teknik direktörlük görevine 55 yaşındaki Ayhan Yıldız'ı getirerek yeni sezona güçlü hazırlanıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Nazilli Şehir Spor yeni sezona Ayhan Yıldız'la hazırlanıyor

Nazilli Şehir Spor yeni döneme tecrübeyle giriyor

Aydın Süper Amatör Lig’de mücadele edecek Nazilli Şehir Spor, yeni sezon hazırlıklarında teknik direktörlük görevine kulübün ve bölge futbolunun tecrübeli isimlerinden 55 yaşındaki Ayhan Yıldız’ı getirdi. İsim değişikliği ve resmi işlemler tamamlanırken, kulübün TFF ve ASKF’ye yatırması gereken 140 bin liralık ödeme de gerçekleştirildi.

resmi süreç ve transfer hazırlıkları:

Kulüp yönetimi, sezon öncesi düzenlemelerini tamamlayıp lisans işlemlerini hızlandırdı. Yapılan başvuruların ardından yatırılması gereken meblağın ödenmesiyle birlikte kadro planlaması ve transfer görüşmeleri resmen başladı. Yönetim kaynakları, teknik heyetle koordineli olarak iç transferleri önceliklendirirken, dışarıdan takviye arayışının da sürdüğünü belirtiyor.

Yeni sezon hazırlıklarında saha içi ve saha dışı düzenin sağlanmasının hedeflendiği belirtilirken, teknik heyetin antrenman programlarını sezon takvimiyle uyumlu şekilde şekillendireceği vurgulandı. Kulübün idari ve sportif kadrosu, yerel desteği artırmak amacıyla taraftar ve sponsor bağlantılarına da ağırlık verecek.

yıldızın futbolculuk ve teknik adamlık geçmişi:

Futbolculuk döneminde Nazillispor forması giyen Ayhan Yıldız, kulübün önemli başarılarında yer aldı. 1990-1992 yılları arasında 107 golle Türkiye gol rekorunun kırıldığı kadroda forma giyen Yıldız, bir sezon sonra Nazillispor’un 3. Lig’de şampiyonluk yaşayan kadrosunun da öne çıkan isimlerindendi. Oyunculuk sonrası aynı takımda Yavuz İncedal ve Kadir Kar dönemlerinde yardımcı antrenörlük görevleri üstlendi.

Teknik direktör olarak kariyerinde Didim Belediyespor, Sökespor ve Torbalıspor gibi takımlarda görev yapan Yıldız, Torbalıspor’u iki kez şampiyon yaparak Bölgesel Amatör Lig’e yükseltti. Didim Belediyespor ile üç kez Süper Amatör Lig şampiyonluğu yaşayarak yine BAL’e çıkarmayı başardı. Ayrıca Didim Belediyespor ve Sökespor ile Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Yıldız, iki takımda da sezonun son bölümünde şampiyonluğu kıl payı kaçırdı.

Göreve başlamanın heyecanını yaşayan Yıldız, kulübün ve kentin geçmişe dayanan futbol geleneğini hatırlatarak beklentileri gerçekçi tutmanın önemine değindi. Ayhan Yıldız, Nazilli’de futbolun yeniden canlandırılması için yapılan projelere destek verdiğini belirterek, teknik kadro ve oyuncularla birlikte çalışarak kulübü üst liglere taşıma hedefini yineledi.

Yıldız şöyle konuştu: "Nazilli tam bir futbol şehri. Burada futbolun yeniden yaşatılması adına yapılan projeyi çok olumlu buluyorum. Tekrar Nazilli’de futbolun içinde olmaktan çok mutluyum. Nazilli Şehir Spor Kulübü’nün başarısı için elimizden geleni yapacağız. Tüm futbolseverleri takımımıza sahip çıkmaya davet ediyorum."

Kulüp yönetimi ve teknik ekip arasında kurulan uyumun, sezon boyunca saha sonuçlarına ve kulübün uzun vadeli hedeflerine olumlu katkı yapması bekleniyor. Taraftar ve yerel paydaşların desteğinin, Nazilli Şehir Spor’un yeni dönemdeki en önemli dayanaklarından biri olacağı vurgulanıyor.

AYDIN SÜPER AMATÖR LİG’DE MÜCADELE EDECEK NAZİLLİ ŞEHİR SPOR, 55 YAŞINDAKİ TECRÜBELİ TEKNİK ADAM...

AYDIN SÜPER AMATÖR LİG’DE MÜCADELE EDECEK NAZİLLİ ŞEHİR SPOR, 55 YAŞINDAKİ TECRÜBELİ TEKNİK ADAM AYHAN YILDIZ’A EMANET EDİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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