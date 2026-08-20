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Marmaris belediyesi okulları yeni döneme estetik ve güvenlikle hazırlıyor

Marmaris Belediyesi, 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim yılı öncesi devlet okullarının bahçelerinde bakım, onarım, boya ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Marmaris belediyesi okulları yeni döneme estetik ve güvenlikle hazırlıyor

Marmaris belediyesi okulları yeni döneme hazırlıyor:

Marmaris Belediyesi, 14 Eylül’de başlayacak 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesinde ilçe genelindeki devlet okullarının bahçelerinde bakım, onarım, boya ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı. İlk etapta Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri tarafından tamir, tadilat ve bakım işleri yürütülüyor.

Yapılan işler ve kapsamı:

Ekipler, bahçelerdeki donanımların elden geçirilmesi kapsamında Atatürk büstlerinin boyanması, bahçe mobilyalarının ve çitlerin onarımı ile tamir ve boya ihtiyacı olan alanların yenilenmesini sağlıyor. Çalışmalar, okul bahçelerinin hem işlevsel hem de görsel açıdan iyileştirilmesini hedefliyor. Okulların açılmasına bir hafta kala ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından budama, temizlik, yıkama ve çevre düzenleme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Amaç ve zamanlama:

Belediye, çalışmaların 14 Eylül Pazartesi gününe kadar tamamlanmasını hedefliyor. Yapılan düzenlemelerin öncelikli amacı, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim dönemine temiz, sağlıklı ve güvenli ortamlarda başlamasını sağlamak olarak açıklandı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Okullarımızı yeni döneme hazırlıyoruz. Şimdi bahçelerdeki mobilyaları, bahçe çitlerini elden geçiriyoruz, Atatürk büstlerini boyuyoruz. Okullar açılmadan önce de bahçelerin yıkama ve çevre temizliğini yapacağız. Hedefimiz, 14 Eylül Pazartesi gününe kadar çalışmalarımızı tamamlayarak okul bahçelerinin temiz ve güzel bir görünüme kavuşmasını sağlamak. Öğrencilerimizin yeni eğitim-öğretim dönemine daha temiz ve güvenli okullarda başlamalarını istiyoruz".

Gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları, okul çevrelerinin kullanım konforunu ve güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Planlanan son adımların tamamlanmasının ardından ilçe genelindeki devlet okullarının bahçelerinin yeni döneme hazır hale gelmesi bekleniyor.

MARMARİS BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İLÇE GENELİNDEKİ DEVLET OKULLARININ...

MARMARİS BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İLÇE GENELİNDEKİ DEVLET OKULLARININ BAHÇELERİNDE BAKIM, ONARIM, BOYA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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