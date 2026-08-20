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Namaz sırasında çalınan 450 bin liralık çanta Gazi Atik Ali Paşa Camii kameralarıyla tespit edilip şüpheli tutuklandı

Fatih'te camide namaz sırasında, içinde yaklaşık 450 bin lira bulunan çanta çalındı; kamera kayıtlarıyla tespit edilen şüpheli M.C. tutuklandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:05

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Namaz sırasında çalınan 450 bin liralık çanta Gazi Atik Ali Paşa Camii kameralarıyla tespit edilip şüpheli tutuklandı

Fatih'te namaz sırasında çalınan çanta güvenlik kameralarına yansıdı

İstanbul'un Fatih ilçesinde öğle namazı için tarihi Gazi Atik Ali Paşa Camii'ne giden vatandaşın çantası, namaz sırasında çalındı. Olay, 6 Ağustos Perşembe saat 13.30 sıralarında Molla Fenari Mahallesi'nde meydana geldi. Çantanın içinde yaklaşık 450 bin lira bulunduğu bildirildi.

Çanta sahibi İshak Yılmaz, otomobil almak için biriktirdiği 70 bin lira ve 53 gram altını bozdurmak amacıyla Kapalıçarşı'ya gittiğini, namaz için camiye geçince çantasını yanına koyduğunu ve namazı esnasında çantanın yerinde olmadığını fark ettiğini söyledi. Durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olayın gelişimi:

Caminin güvenlik kameraları, şüphelinin Yılmaz'ın arkasından yaklaşarak çantayı alıp hızla uzaklaştığı anları kaydetti. Kamera görüntüleri, olayın belirlenmesinde ve şüphelinin izlenmesinde ana delil oldu.

Şüphelinin yakalanması ve yargılanması:

Soruşturmayı yürüten İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, görüntüler üzerinden kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan operasyonda, Sancaktepe'de yakalanan şüphelinin M.C. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önce 16 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLEREK YAKALANAN ŞÜPHELİ, SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEDE ÇIKARILDIĞI...

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLEREK YAKALANAN ŞÜPHELİ, SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEDE ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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