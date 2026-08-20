Dükkanını kapatıp köyünde tavuk çiftliği kurdu, siparişlere yetişemiyor

Dükkanını kapatıp köyde başlayan yumurta üretimi kısa sürede büyüdü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki iş yerini kapatarak Hendek ilçesindeki köyüne dönen 53 yaşındaki Fazlı Arısoy, hobi amaçlı aldığı 10 tavukla başladığı üretimi kısa sürede büyüterek 100 kümese ulaştırdı. Komşuların ve çevredeki vatandaşların yoğun talebiyle artan üretim, Arısoy'un siparişlere yetişememesine yol açtı.

başlangıç ve büyüme:

Arısoy, köyde hobi olarak başladığı işi önce 50 tavuğa, ardından 100 tavuğa çıkardı. Kümesin şu anki verimliliği hakkında bilgi veren Arısoy, "Şehirde iş yerimi kapattım. Emekli olamadım. Köyümüze gelip 10 tavuk aldık. Hobi amaçlı başladık ama komşuların yoğun talebi üzerine tavuklarımızı önce 50 yaptık, şu anda ise 100 tane tavuğumuz var. Tavuklarım daha yeni, küçük aldık bunları. Şu anda yüzde 50 verim alıyoruz. Komşularımıza veriyoruz şimdilik." ifadelerini kullandı.

bakım, koruma ve satış:

Arısoy, hayvanların bakımına dikkat ederek kış koşullarına göre önlemler aldığını, kümesi muhafazalı hale getirdiğini ve çevreyi korumak için 3 dönümlük bahçesinin etrafını çitlerle çevirdiğini belirtti. Kümesten elde edilen yumurta miktarı günlük ortalama 40 civarında, satışa sunulan yumurtaların tanesi ise 10 lira olarak alıcı buluyor. Arısoy ayrıca kümesin önüne bir sundurma yaparak tavukların dışarıda daha rahat gezmesini sağlamayı planladıklarını; iyi bakım ve uygun aydınlatma sağlandığında verimin düşmediğini vurguladı.

Komşuların yoğun talebi nedeniyle üretimi artırmak zorunda kalan Arısoy, şu anki düzenlemelerle gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor ve işi sevenlerin de benzer bir üretimi yapabileceğini söylüyor.

KENTTEKİ DÜKKANINI KAPATARAK KÖYÜNDE TAVUKÇULUĞA BAŞLAYAN FAZI ARISOY, ÇEVRESİNDEKİLERİN TALEBİ ÜZERİNE 10 TAVUK İLE BAŞLADIĞI HOBİSİNDE 100 TAVUK İLE DEVAM EDİYOR