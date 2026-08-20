Dolar 47,8054 -0,29%
Euro 55,9059 -0,17%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.030,75 +0,64%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 93,39 +1,93%
--°

Dükkanını kapatıp köyünde tavuk çiftliği kurdu, siparişlere yetişemiyor

Sakarya'da dükkanını kapatıp Hendek köyüne dönen 53 yaşındaki Fazlı Arısoy, hobiyle başladığı işi 10 tavuktan 100'e çıkarıp talebe yetişemiyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:02

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 14:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dükkanını kapatıp köyünde tavuk çiftliği kurdu, siparişlere yetişemiyor

Dükkanını kapatıp köyde başlayan yumurta üretimi kısa sürede büyüdü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki iş yerini kapatarak Hendek ilçesindeki köyüne dönen 53 yaşındaki Fazlı Arısoy, hobi amaçlı aldığı 10 tavukla başladığı üretimi kısa sürede büyüterek 100 kümese ulaştırdı. Komşuların ve çevredeki vatandaşların yoğun talebiyle artan üretim, Arısoy'un siparişlere yetişememesine yol açtı.

başlangıç ve büyüme:

Arısoy, köyde hobi olarak başladığı işi önce 50 tavuğa, ardından 100 tavuğa çıkardı. Kümesin şu anki verimliliği hakkında bilgi veren Arısoy, "Şehirde iş yerimi kapattım. Emekli olamadım. Köyümüze gelip 10 tavuk aldık. Hobi amaçlı başladık ama komşuların yoğun talebi üzerine tavuklarımızı önce 50 yaptık, şu anda ise 100 tane tavuğumuz var. Tavuklarım daha yeni, küçük aldık bunları. Şu anda yüzde 50 verim alıyoruz. Komşularımıza veriyoruz şimdilik." ifadelerini kullandı.

bakım, koruma ve satış:

Arısoy, hayvanların bakımına dikkat ederek kış koşullarına göre önlemler aldığını, kümesi muhafazalı hale getirdiğini ve çevreyi korumak için 3 dönümlük bahçesinin etrafını çitlerle çevirdiğini belirtti. Kümesten elde edilen yumurta miktarı günlük ortalama 40 civarında, satışa sunulan yumurtaların tanesi ise 10 lira olarak alıcı buluyor. Arısoy ayrıca kümesin önüne bir sundurma yaparak tavukların dışarıda daha rahat gezmesini sağlamayı planladıklarını; iyi bakım ve uygun aydınlatma sağlandığında verimin düşmediğini vurguladı.

Komşuların yoğun talebi nedeniyle üretimi artırmak zorunda kalan Arısoy, şu anki düzenlemelerle gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor ve işi sevenlerin de benzer bir üretimi yapabileceğini söylüyor.

KENTTEKİ DÜKKANINI KAPATARAK KÖYÜNDE TAVUKÇULUĞA BAŞLAYAN FAZI ARISOY, ÇEVRESİNDEKİLERİN TALEBİ...

KENTTEKİ DÜKKANINI KAPATARAK KÖYÜNDE TAVUKÇULUĞA BAŞLAYAN FAZI ARISOY, ÇEVRESİNDEKİLERİN TALEBİ ÜZERİNE 10 TAVUK İLE BAŞLADIĞI HOBİSİNDE 100 TAVUK İLE DEVAM EDİYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Drone'ların gücü sahada test edildi: Samsun ödül töreninde birinci oldu
images

Umut Yakup Tanrıöver, kaybının dördüncü yılında mezarında dualarla anıldı
images

şahinbey'de çiftçilere 1,8 milyon kg tohum ve 2 milyon kg gübre desteği
images

Süleymanpaşa gençlik merkezinde son rötuşlar, açılış için gün sayılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

Vucic ekim tarihlerini işaret etti, cumhurbaşkanlığı kışa kalabilir

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı