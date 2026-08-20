Aziziye'de modern besiciliğe zemin hazırlayan karar: TDİOSB alanı netleşti

Aziziye Besi TDİOSB için yer seçimi tamamlandı

Erzurum'da kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılık kültürünü geleceğe taşımak amacıyla planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesinde önemli bir karar verildi. 16 Ocak 2026 tarihinde kamu kurum ve kuruluşları ve müteşebbis heyetinin katılımıyla düzenlenen yer seçim komisyonu toplantısında nihai yer belirlendi.

yer seçimi sürecinin ayrıntıları:

Komisyonda Erzurum genelinde tespit edilen dört farklı lokasyon değerlendirildi. Palandöken ilçesindeki parseller, askeri alan, turizm ve ağaçlandırma planlamaları nedeniyle elendi. Yapılan değerlendirme sonucunda projenin nihai yeri olarak Aziziye ilçesine bağlı Ağören ve Ilıca mahallelerindeki 1.645.601,01 m2lik alan seçildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın toplantıya katılarak sürece destek verdi. Özakalın, projenin şehir için önemine vurgu yaparak ETSO olarak başından beri paydaş kurumlarla istişare içinde hareket ettiklerini belirtti ve 300'ü aşkın yatırımcının taahhüdünün sektörün yatırım iştahını gösterdiğini ifade etti.

yatırımcı ilgisi ve ÇED süreci:

Aziziye Besi TDİOSB'ye iş dünyasından yoğun ilgi geldi. Şu ana kadar 302 yatırımcı ve 4 sanayi işletmesi projede yer almak için taahhütte bulundu; başvuru sürecinin kesintisiz sürdüğü bildirildi. Projenin planlama aşamasında hukuki ve teknik adımlar hızla ilerliyor.

Alan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilan edilen YEKA kapsamından çıkarıldıktan sonra, 6 Ağustos 2026 tarihinde YİKOB tarafından ihalesi yapılan ÇED firması ile toplantı yapılarak süreç değerlendirildi. Alanın gözlemsel jeolojik etüt raporu tamamlandı. Önümüzdeki adımlar arasında ÇED işlemlerinin takibi, alanın mera vasfından çıkarılması ve imar planlarının hazırlanması yer alıyor. ÇED sürecinin tamamlanmasıyla birlikte organize sanayi bölgesinin tüzel kişilik kazanacağı belirtildi.

Yer seçimi ve takip eden prosedürlerin tamamlanması, Erzurum'un hayvancılık ve tarım altyapısını daha planlı, modern ve katma değeri yüksek üretime dönüştürmeyi hedefliyor. Projenin ilerleyen safhalarında ÇED süreci ve imar düzenlemelerinin sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

ERZURUM'DA KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEMEK VE KÖKLÜ HAYVANCILIK KÜLTÜRÜNÜ VİZYONER BİR ANLAYIŞLA GELECEĞE TAŞIMAK AMACIYLA PLANLANAN TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (TDİOSB) PROJESİNDE ÖNEMLİ BİR AŞAMA GERİDE BIRAKILDI.