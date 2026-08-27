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Nazilli'de üst geçide asılan maket soruşturması tutuklamayla sonuçlandı

Nazillide üst geçide Erdoğana hakaret içeren maket asarken yakalanan kişi cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından tutuklandı

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 18:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nazilli'de üst geçide asılan maket soruşturması tutuklamayla sonuçlandı

Üst geçide asılan maket ve gözaltı

Nazilli ilçesinde yaya üst geçidine, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine hakaret içerikli yazı bulunan bir insan maketi asıldığı ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Olayın ardından başlatılan çalışmada, eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen kişi yakalandı.

olayın ayrıntıları:

Yeni Mahalle'deki üst geçide kıyafet giydirilmiş bir maketin asıldığı belirlendi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri inceleme ve delil taramasının ardından şüpheliyi Altıntaş Mahallesi'nde yakaladı. Yakalanan kişinin maketi asarken bulunduğu ve olay yerinden alınan bulgular üzerinden soruşturmanın derinleştirildiği aktarıldı.

soruşturma ve yargı süreci:

Gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Nazilli Adliyesine sevk edildi ve savcılıkta ifadesi alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, şüpheliyi Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından tutuklayarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE &quot;CUMHURBAŞKANINA HAKARET&quot; VE &quot;HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK&quot;...

ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE "CUMHURBAŞKANINA HAKARET" VE "HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK" SUÇLARINDAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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