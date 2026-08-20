Nevşehir Acıgöl'de tatilde kaybolan genç için arama sürüyor

olaya ilişkin gelişmeler:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Mehmet Yılmaz, annesinin memleketi Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tatildeyken 3 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı; hastaneler de gençle ilgili araştırma yaptı ancak şu ana kadar izine rastlanmadı.

aile ve ifade edilen endişeler:

Anne Canan Yılmaz, oğlunun telefonunu elinden aldığı için evden ayrıldığını düşündüklerini belirtti. Canan Yılmaz, emniyete ve jandarmaya haber verdiklerini, hastaneleri aradıklarını ancak henüz bir bilgiye ulaşamadıklarını söyledi ve "Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Ailenin aktardığına göre Mehmet'in Acıgöl'de tanıdığı yok ve Niğde'deki akrabalara da gitmemiş.

güvenlik görüntüleri ve arama çalışmaları:

Kaldığı evden ayrıldıktan sonraki son görüntü, Acıgöl ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; görünürde yürüyerek ilerleyen gençten daha sonra haber alınamadı. Aile kendi imkanlarıyla evin çevresi ve ilçedeki metruk binalarda arama yaparken, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları da devam ediyor. Yetkililer ve aile, gençle ilgili bilgi sahibi olanların emniyete veya jandarmaya bildirimde bulunmasını bekliyor.

GEÇTİĞİMİZ AY 18 YAŞINA GİREN MEHMET YILMAZ, TATİL İÇİN GELDİĞİ NEVŞEHİR’İN ACIGÖL İLÇESİNDE KAYBOLDU