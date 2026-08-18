Nevşehir'de madeni yağ yüklü tırın devrilmesi yangına dönüştü: sürücü yaşamını yitirdi

Kaza ve yangının oluşumu:

Nevşehir'in Derinkuyu gişeleri yakınında, Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde seyir halinde olan madeni yağ yüklü tırın şarampole devrilmesiyle ağır bir kaza meydana geldi. Olayda tırın sürücüsü Burak Karagöz (30) idaresindeki 14 KL 531 plakalı araç kontrolü kaybederek yoldan çıktı ve devrildi.

Tırın deposu devrilme sonucu delinince, sürtünme etkisiyle araçta yangın başladı. Alevler kısa sürede büyüdü ve çevredeki ekiplerin müdahalesi gerekmesine neden oldu.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı otoyol jandarma ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü; bölgedeki trafik ve güvenlik önlemleri bu süre zarfında devam etti.

İnceleme ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan incelemede, tır sürücüsü Burak Karagöz'ün yangın nedeniyle yanarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazıyla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer olayın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

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