Cezaevinden gelen ek ifadede böcek, İmamoğlu'nun 15 milyon euro talebini anlattı

antalyalı başkanın cezaevinden gönderdiği ek ifade ortaya çıktı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden gönderdiği ek ifadesinde 2024 yerel seçimleri öncesine ilişkin yeni iddialar paylaştı. Böcek, önceki beyanlarına ek olarak 30 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da yaptığı görüşmede Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden yaklaşık 15 milyon euro maddi destek talep ettiğini belirtti.

istanbul görüşmesinin detayları:

Böcek ifadesinde, söz konusu görüşmeye özel kalemi Yasin Yellice ile birlikte gittiğini ve buluşmanın Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de gerçekleştiğini kaydetti. Görüşmede İmamoğlu'nun başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini Böcek'ten yana kullanacağını söylediğini ve bunun karşılığında yaklaşık 15 milyon euro istediğini anlattığını ifade etti. Böcek, bu talebe karşılık zaman içinde elinden geldiğince karşılamaya çalışacağını söylediğini bildirdi.

ödeme iddiası, havala yöntemi ve zarf:

İstanbul'dan Antalya'ya döndükten sonra seçim bütçesi için ayırdığı parayı temin etmek amacıyla bir dostuyla görüştüğünü belirten Böcek, bu kişiden 5 milyon euro temin ettiğini öne sürdü. Dostuna İstanbul'da 5 milyon euro ödeme yapılacağını, seçim bütçesi için emanet bıraktığı para ile İstanbul'da ödeme yapacağını söylediğini anlattı; dostunun ricayla toplam 5 milyon euro vermeyi kabul ettiğini söyledi.

Böcek, paranın elden götürülmesi yerine kendisine anlatılan "havala" isimli sistemle daha güvenli ve hızlı şekilde teslim edilebileceğinin söylendiğini belirtti. Bu kişinin yanında bulunan 100 TL banknotunun fotoğrafını çektiğini ve söz konusu fotoğrafla birlikte not kağıdında yazılı bir isim ve telefon numarasını zarfla birlikte kendisine verdiğini aktardı. Not kağıdında yazılı ismin Taç Döviz olarak hatırlandığını ifade eden Böcek, havala işlemin İstanbul ayağında paranın Kapalıçarşı'da yer alan Taç Döviz iş yerine gönderilmiş olabileceğini, paranın teslim alınıp alınmadığını bilmediğini söyledi.

zarfın teslimi ve kalan tutar:

Böcek, havala yöntemiyle transfer iddiasının ardından 16 Aralık 2023'te İmamoğlu'nu arayıp randevu alarak 17 Aralık 2023'te yeniden İstanbul'a gittiğini belirtti. Görüşmede, dostunun verdiği içinde 100 TL ve not kağıdı bulunan zarfı İmamoğlu'na teslim ettiğini, talep edilen paranın kalan kısmını ise Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olması durumunda halledeceğini söylediğini anlattı. Böcek, kalan ödemenin yapılmadığını ve bunun gerekçesini "Daha sonra Ekrem İmamoğlu tutuklandığı için" şeklinde açıkladı.

Böcek'in avukatı ise müvekkilinin beyanlarına katıldıklarını ve ekleyecek başka husus bulunmadığını bildirdi. İddialar, ifade beyanları üzerinden aktarılmakta olup tarafların açıklamaları ve soruşturmanın seyriyle ilgili resmi süreçler devam etmektedir.

Muhittin Böcek’in ek ifadesi ortaya çıktı: "Ekrem İmamoğlu yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istedi"