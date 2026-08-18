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Düzce emniyetinde altı isim 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti

Altı emniyet müdür yardımcısı İçişleri Bakanlığı onayıyla 1. sınıf Emniyet Müdürü oldu; Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder makamında tebrik etti.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce emniyetinde altı isim 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti

terfi onayı ve makamdaki kabul:

İçişleri Bakanlığı onayıyla rütbeleri yükselen altı Emniyet Müdür Yardımcısı, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından makamında kabul edildi. Terfi ederek 1. sınıf Emniyet Müdürü rütbesine ulaşan isimler şunlar: Aytaç Tefek, Selçuk Yağcı, Erol Türkyılmaz, Eren Öztürk, Ali Bayram Derman ve Fatih Ünsal.

kabulde iletilen temenniler:

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, yeni rütbelerine terfi eden emniyet müdür yardımcılarını makamında tebrik ederek görevlerinde başarı diledi. Kabul sırasında yapılan görüşmede ilgili görevin sorumluluklarının önemi vurgulandı ve teşkilat hizmetlerine katkılarının sürdürüleceği beklentisi paylaşıldı.

Bu atamalar, teşkilat içinde üst düzey görev sorumluluklarına geçişin bir parçası olarak değerlendiriliyor; terfi edenlerin yeni rolleriyle birlikte ildeki hizmet standartlarını korumaya devam etmeleri bekleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ONAYIYLA 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ RÜTBESİNE TERFİ EDEN 6 EMNİYET MÜDÜR...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ONAYIYLA 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ RÜTBESİNE TERFİ EDEN 6 EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI, DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM ERGÜDER TARAFINDAN MAKAMINDA KABUL EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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