Malatya kayısısında ihracat düşüşü: üretici maliyetleri baskı altında

Malatya kayısısında ihracat kaybı

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Malatya ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından biri olan kuru kayısıda ihracatın her yıl gerilediğini söyledi. Solmaz, sektördeki daralmanın üreticiyi doğrudan etkilediğini ve acil destek tedbirleri gerektiğini vurguladı.

fiyatlar ve maliyet baskısı:

Başkan Solmaz, kayısı fiyatlarının kaliteye göre 200 ile 300 lira bandında değiştiğini aktarırken, yüksek üretim maliyetlerinin çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirtti. Maliyetleri azaltmak için Ar-Ge çalışmalarının artırılması ve üreticilere pozitif ayrımcılık uygulanması gerektiğini ifade etti.

uluslararası rekabetin etkileri:

Solmaz, Türkiye’nin kuru kayısı ihracatında Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelerle rekabet ettiğini, bu ülkelerde üretim maliyetlerinin daha düşük olmasının ve kurutma tekniklerini geliştirmelerinin fiyat avantajı yarattığını söyledi. Tüketicilerin maliyet nedeniyle alternatif ülkelere yönelmesi, Malatya ürününün pazar payını azaltıyor.

Odası başkanı, Türkiye’nin dünya kuru kayısı üretim ve tüketimindeki payının gerilediğini belirtip, ihracatın yüzde 40'lara kadar düştüğünü aktardı. Geçmişte ülkemizin dünya üretim ve tüketiminde çok daha yüksek bir paya sahip olduğu vurgulandı.

Ayrıca Solmaz, bazı ihracatçıların rakip ülkelerden kayısı getirip serbest bölgelerde işleyip ihraç etmesinin Malatya kayısısının ihracatına zarar verdiğini söyledi. Bu uygulamanın yerel üreticinin rekabet gücünü ve markalaşma çabasını olumsuz etkilediği kaydedildi.

Öneriler arasında üretim maliyetlerinin düşürülmesi, Ar-Ge yatırımlarının teşviki, çiftçilere pozitif ayrımcılık uygulanması ve lisanslı depoculuk kapsamında destek alımlarının hayata geçirilmesi yer aldı. Solmaz, bu adımların hem üreticinin mağduriyetini azaltacağını hem de Malatya kayısısının uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendireceğini belirtti.

YEŞİLYURT ZİRAAT ODASI’NDAN KAYISI İHRACATI UYARISI