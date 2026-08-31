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Nevşehir'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

Nevşehir'de operasyonda 5 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı; 171,8 gram uyuşturucu, 54 hap ve 18 bin 200 TL ele geçirildi, 16 kişiye işlem yapıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 21:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nevşehir'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

operasyon ve gözaltılar:

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcıları ("torbacı") olarak tabir edilen kişilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiler.

Adli süreç sonucunda sevk edilenlerden 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlemler sırasında yürütülen soruşturmanın koordineli ve planlı bir çalışma sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

ele geçirilenler:

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, farklı türlerde uyuşturucu maddeler ve ticarete konu olabileceği değerlendirilen gelir ile delillere rastlandı. Ekipler tarafından ele geçirilen önemli deliller arasında 171,8 gram çeşitli türlerde uyuşturucu madde, 54 adet uyuşturucu nitelikli hap ve 18 bin 200 TL suç geliri ile birlikte çok sayıda uyuşturucu madde kullanım aparatları yer aldı.

diğer yakalamalar ve adli işlemler:

Ayrıca, aynı çalışma çerçevesinde ve bağlantılı yürütülen operasyonlarda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 16 şahıs daha farklı noktalarda yakalanarak toplam 7 ayrı operasyonda haklarında gerekli adli işlemler uygulandı. Bu kişiler hakkında soruşturma ve yasal süreçler devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten birimler, sokak düzeyindeki ticarete karşı operasyonel çalışmaların sürdürüleceğini ve ele geçirilen maddelerin kriminal incelemeye tabi tutulacağını belirtti.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLEN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE...

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLEN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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