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Kayseri'de direksiyon kontrolünü yitiren araç tramvay durağına girdi

Kayseri Kocasinan'da direksiyon kontrolünü yitiren otomobil tramvay durağına girdi; 73 yaşındaki kadın yaralandı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 21:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri'de direksiyon kontrolünü yitiren araç tramvay durağına girdi

Olayın özeti:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada bir otomobil Alparslan Tramvay Durağı'na girerken, durakta bekleyenler büyük panik yaşadı. Araçta bulunan yaşlı kadın yaralandı ve olay çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza anı ve müdahale:

Kaza, Sivas Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, G.G. (36) yönetimindeki 38 AAZ 785 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tramvay durağına girdi. Olay sırasında durakta ve kaldırımda bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri araçta bulunanlara müdahale etti.

Kazada yaralanan Rabiye G. (73) ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken çevredeki vatandaşların ifadeleri alındı.

İnceleme ve soruşturma:

Kaza sonrası otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olay anına ilişkin görüntüler çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi ve bu kayıtlar incelemeye alındı. Kazayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ&#039;NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE TRAMVAY DURAĞINA GİREN OTOMOBİLDE BULUNAN YAŞLI KADIN...

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE TRAMVAY DURAĞINA GİREN OTOMOBİLDE BULUNAN YAŞLI KADIN YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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