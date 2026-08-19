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Nevşehir'de tır kazasının son görüntüleri kaza öncesi anları gösterdi

Nevşehir'de madeni yağ yüklü tırın devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Burak Karagöz'ün kaza öncesi canlı paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Nevşehir'de tır kazasının son görüntüleri kaza öncesi anları gösterdi

Kaza ve müdahale:

Kaza, Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi gişeleri yakınlarında dün meydana geldi. Sürücü Burak Karagöz (30) idaresindeki 14 KL 531 plakalı madeni yağ yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilme esnasında tırın yakıt deposu zarar gördü ve sürtünme nedeniyle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine ihbarın ardından jandarma, sağlık ekipleri, UMKE ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Otoyol jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemede sürücünün yangın sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi; cenaze otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Sürücünün son paylaşımları:

Kazanın ardından, Burak Karagöz'ün kaza öncesinde seyir halindeyken sosyal medya hesabından yaptığı canlı paylaşıma ait son görüntülerin ortaya çıktığı bildirildi. Görüntüler, olayın öncesine dair doğrudan bir kayıt sunarken, paylaşımın içeriği ve kısa süre sonra yaşanan kaza yetkililerin incelemesine konu oldu.

Soruşturma ve inceleme süreci:

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili birimler, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Yetkililer, teknik inceleme ve delil toplanmasının ardından kaza nedeninin kesin olarak belirlenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

SÜRÜCÜ BURAK KARAGÖZ

SÜRÜCÜ BURAK KARAGÖZ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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