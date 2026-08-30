Bursa'da 30 Ağustos: milletin bağımsızlık iradesi sokaklarda yankılandı

30 Ağustos etkinlikleri Bursa sokaklarında coşkuyla kutlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü etkinlikleri, binlerce Bursalının katılımıyla gerçekleşti. UNESCO Meydanı’nda açılan “Şanlı Tarihten Güçlü İstikbale” sergisinin ardından başlayan kortej, ellerinde ay yıldızlı bayraklarla Heykel’den başlamak üzere Bursa Millet Bahçesi’ne kadar sürdü. Gecede sahne alan sanatçı Elif Buse Doğan’ın konseri, kutlamaları doruğa taşıdı.

Yürüyüş ve sergi odaklı program:

Gündüz programı kapsamında UNESCO Meydanı’nda kurulan sergiyi gezip yetkililerden bilgi alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, daha sonra meydanda toplanan kalabalıkla birlikte yürüyüşe katıldı. Yürüyüşe AK Parti Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkan Yardımcısı Ali Cansevdi, Büyükşehir yetkilileri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Kortejde hep birlikte söylenen marşlar ve dalgalanan kırmızı beyaz bayraklar, şehrin dört bir yanını zafer coşkusuyla doldurdu.

Başkan Vekili Şahin Biba'nın konuşması:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Başkan Vekili Şahin Biba, 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurguladı. Biba, katılımcılara hitaben; "30 Ağustos, Anadolu topraklarına vurulan bağımsızlık mührünün adıdır." ifadelerini kullandı ve 26 Ağustos sabahı Kocatepe’den başlayan Büyük Taarruz’un Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 30 Ağustos’ta Büyük Zafer’le taçlandığını hatırlattı.

Biba konuşmasında milletin tarihsel direncine dikkat çekerek, "Bu millet esareti kabul etmez. Bu vatan bölünmez. Bu bayrak inmez." gibi vurgularla birlik ve ülke bütünlüğünün önemini öne çıkardı. Ayrıca 1071 Malazgirt Zaferi’nden İstanbul’un Fethi’ne, Çanakkale’den Sakarya’ya uzanan tarih boyunca süren kutlu yürüyüşün aynı hakikati gösterdiğini belirtti.

Bursa'nın tarihsel rolü ve gelecek hedefleri:

Konuşmasında Bursa’nın önemine de değinen Biba, şehrin Osmanlı’nın tohumlarının kök saldığı, kuruluşun ve kurtuluşun merkezi olduğuna dikkat çekti. Biba, "Bursa, kuruluşun ve kurtuluşun şehridir" sözleriyle kentin tarihi ve ekonomik katkılarına vurgu yaptı ve ‘‘Şanlı tarihimizden güçlü istikbale’’ sloganının, köklere bağlılıkla geleceğe yatırım anlamına geldiğini ifade etti.

Geleceğe yönelik hedeflerden de bahseden Başkan Vekili, üretim, teknoloji ve insan kaynağını güçlendirmenin öncelikleri arasında olduğunu aktardı. "Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, bilgimizi ve insan kaynağımızı büyüteceğiz" diyerek şehirlerin dayanıklılığının artırılmasının önemine işaret etti ve kardeşlik hukukuna bağlılığın altını çizdi.

Birlik, minnet ve anma mesajları:

Biba, konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle andı. Şehitlere rahmet, gazilere şükranlarını ileterek Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet mensuplarına hürmetlerini sundu. Konuşmayı "Birliğimiz daim olsun. Kardeşliğimiz daim olsun. Ay yıldızlı bayrağımız göklerde ebediyen dalgalansın" temennileriyle tamamladı.

Alanı dolduran Bursalılar, konuşmaların ardından sahne alan Elif Buse Doğan’ın seslendirdiği eserlerle bayram coşkusunu müzikle yaşadı. Vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, ay yıldızlı bayraklar gece boyunca Millet Bahçesi'nde dalgalandı ve etkinlik unutulmaz görüntülere sahne oldu.

104’üncü yıl dönümünde Bursa’da gerçekleştirilen program, tarih bilinci ile bugünün hedeflerini birleştiren bir atmosfer sundu; katılımcılar müzikal ve duygusal anların ardından birlik mesajlarıyla alanı terk etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BÜYÜK ZAFER’İN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNÜ BURSALILARLA BİRLİKTE BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLADI.